Europese beurzen veren op

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa noteerden maandag rond lunchtijd in het groen, nadat ze de eerste handelsdag van de week nog lager waren geopend als gevolg van de hernieuwde rentevrees. Rond lunchtijd noteerde de Stoxx Europe 600 index 0,3 procent hoger en won de Duitse DAX 0,5 procent. De Franse CAC 40 steeg 0,3 procent, net als de Britse FTSE. De markten in Europa, maar ook in Azië begonnen maandag lager, volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade, als gevolg van een 'taper tantrum' na uitspraken van de Federal Reserve over het monetaire beleid. Vorige week werd duidelijk uit de dot plot van de Fed, dat in 2023 twee renteverhogingen worden verwacht, waar dat eerder niet voor 2024 zou zijn. Vervolgens deed Fed-bestuurder James Bullard nog een duit in het zakje door te stellen dat de rente ook in 2022 mogelijk al verhoogd kan worden. Volgens analist Pierre Veyret van ActivTrades wachten beleggers op meer hints over een tijdspad van een eventuele renteverhoging door de Fed. Ondertussen wordt ook gekeken naar de mogelijke impact van de oprukkende deltavariant van het coronavirus op de heropening van economieën. Op macro-economisch vlak is het maandag zeer rustig. Later deze week komt de Bank of England met zijn rentebesluit, maar Aslam van AvaTrade verwacht geen wijzigingen. De euro/dollar noteerde rond het middaguur licht hoger op 1,1893. De olieprijzen stegen licht. Bedrijfsnieuws Mijnbouwers stonden maandag onder druk. Rio Tinto verloor 1,7 procent, ook verklaarbaar door een adviesverlaging van UBS, terwijl Glencore 0,5 procent moest afstaan. Antafagasta en BHP wisten rond lunchtijd op te krabbelen. Het beeld onder financials was verdeeld. Deutsche Bank en Société Générale verloren een procent, terwijl ING en UniCredit iets hoger noteerden. De Britse supermarktketen Morrison won liefst 32 procent nadat dit weekend bekend werd dat het bedrijf een overnamebod van bijna 9 miljard Britse pond van private equity partijen Clayton, Dubilier & Rice heeft afgeslagen. Analisten voorspellen dat er nog meer biedingen zullen volgen. Vivendi won 0,6 procent nadat bekend werd dat het 10 procent van zijn Universal Music Group verkoopt aan investeerder Bill Ackman voor 4 miljard dollar. Hiermee wordt de muziekgroep gewaardeerd op 35 miljard euro. Futures Wall Street De Amerikaanse futures voorspellen maandag een hogere opening voor Wall Street. De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag lager gesloten. De toonaangevende S&P 500 index daalde 1,3 procent tot 4.166,45 punten, de Dow Jones index verloor 1,6 procent op 33.290,08 punten en de Nasdaq sloot 0,9 procent lager op 14.030,38 punten. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

