Beursblik: prestaties Prosus bemoedigend

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De sterke prestatie en het herstel van het e-commerce segment van Prosus zijn bemoedigend. Dit stelde analist Ken Rumph van Jefferies maandag in een toelichting. De autonome groei bij e-commerce was met 54 procent een stuk hoger dan de bank had verwacht. En daarbij liep het verlies ook nog eens flink terug. Verder wees Rumph op de kasinstroom van 126 miljoen dollar. Een jaar eerder was dit nog een uitstroom van 338 miljoen dollar. De verliezen bij de divisie maaltijdbezorging liepen terug. Verder hadden het werkkapitaal en het dividend van Tencent een positieve impact. De analist concludeerde dat de portefeuille van Prosus inmiddels meer waard is dan hij had gedacht. De intrinsieke waarde ligt op ongeveer 39 miljard dollar, exclusief Tencent en Mail.ru. Dat is een stijging van 77 procent op jaarbasis. Jefferies heeft een Houden advies op Prosus met een koersdoel van 83,00 euro. Het aandeel Prosus daalde maandag 1,6 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

