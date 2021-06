Sterke winstgroei voor Prosus Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Prosus heeft in het boekjaar 2021 fors meer winst geboekt, ondanks de coronapandemie, terwijl de omzet met 33 procent steeg. Dat maakte de internetinvesteerder met een notering op het Amsterdamse Damrak maandag bekend. De nettowinst steeg met 39 procent tot 4,9 miljard dollar en de omzet steeg met 33 procent naar 28,8 miljard dollar. De omzet bij Tencent, dat de bulk van de waarde van de portefeuille uitmaakt, steeg met 28 procent. Prosus verkocht na het einde van het boekjaar een belang van 2 procent voor 14,6 miljard dollar. Na deze verkoop bedroeg het belang in de Chinese internetgigant nog 28,9 procent. De portefeuille met e-commerce-bedrijven liet de omzet met 54 procent stijgen tot 6,2 miljard dollar. Hier werd een kleiner verlies geleden van 429 miljoen dollar, tegen 782 miljoen dollar een jaar eerder. "We hebben de groei versneld over onze hele portefeuille met consumenteninternetbedrijven", zei CEO Bob van Dijk in een toelichting. "Onze bedrijven zijn vandaag fundamenteel sterker dan toen ze de pandemie ingingen en we zijn zijn zeer goed gepositioneerd voor de toekomst." Prosus investeerde ongeveer 7 miljard dollar vorig jaar om de groei te versnellen. "We zullen blijven investeren en innoveren om de beste ervaringen voor onze klanten te leveren en zo veel mogelijk waarde te creëren voor al onze stakeholders", aldus de CEO. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

