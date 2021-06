AEX start handelsweek in het rood

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat maandag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van circa één procent. Wall Street koerste vrijdagavond duidelijk lager, terwijl in Azië de Japanse Nikkei index vanochtend zelfs 3,7 procent prijs geeft.

Vrijdag brak de AEX al een winstreeks van acht handelsdagen af met een fors verlies van 2,1 procent. Op weekbasis gaf de index daardoor ruim een procent prijs op een slotstand van 719,63 punten.

Het sentiment op de internationale beurzen kwam in de tweede helft van de handelsweek onder druk te staan, nadat de Federal Reserve woensdagavond bij zijn rentebesluit hintte op twee renteverhogingen in 2023.

Volgens analist Chris Hussey van Goldman Sachs “interpreteren beleggers de agressieve houding van de Fed als een signaal dat een langere Amerikaanse economische expansie na de pandemie moeilijker te realiseren is bij een minder accommoderend monetair beleid".

Illustratief voor de verandering in het beleggerssentiment is de afvlakking van de rentecurve op Amerikaanse staatsobligaties. Het rendement op treasuries met een looptijd van twee jaar, liep afgelopen week flink op, anticiperend op renteverhogingen in 2023, terwijl het rendement op staatsleningen met een looptijd van 10 jaar juist zwaar onder druk stond, doordat beleggers minder optimistisch zijn geworden over de groeivooruitzichten in de VS op langere termijn.

Vanochtend daalde het jaarlijkse rendement op tienjarige treasuries met 7 basispunten naar 1,37 procent. Voorafgaand aan het rentebesluit van de Fed bedroeg het rendement nog 1,59 procent. Het rendement op tweejarige treasuries steeg in deze korte periode juist van 0,15 procent naar 0,27 procent.

Wel moet worden bedacht dat in de projecties van de individuele leden van de Federal Reserve, verzameld in de ‘dot plot’, slechts een kleine meerderheid voorstander is geworden van het naar voren halen van renteverhogingen naar 2023.

Uitspraken van leden van de Amerikaanse centrale bank worden momenteel dan ook op een goudschaaltje gewogen en wat dat betreft kunnen beleggers vandaag hun hart ophalen. De Fed-bestuurders Robert Kaplan, John Williams en James Bullard zullen vandaag spreken.

Vrijdag wist Bullard in een interview met CNBC de aandelenmarkten al omlaag te praten door aan te geven dat de rente ook volgend jaar al omhoog kan. Bullard, van de St. Louis Fed, heeft dit jaar geen vaste plek in het beleidscomité van de Fed maar volgend jaar wel.

De discussie over renteverhogingen begon aan te zwellen nadat de inflatie in de VS in mei op jaarbasis op 5,0 procent bleek te zijn uitgekomen. Fed-voorzitter Jerome Powell wist aanvankelijk de nervositeit op de effectenmarkten te bezweren door te spreken van een tijdelijk fenomeen, maar veel economen zetten hier hun vraagtekens bij.

Het veranderende renteperspectief heeft ook zijn weerslag op de dollar, die sinds het rentebesluit in de lift zit. Vanochtend noteerde het muntpaar euro/dollar op 1,1858. Voorafgaand aan het rentebesluit van de Fed stond er nog een stand van 1,2135 op de borden.

Azië en olie

In Azië zijn vanochtend vooral Japanse beleggers op zoek naar de uitgang en de Nikkei index koerst 3,7 procent lager, terwijl de beurs in Sydney bijna twee procent prijs geeft.

De verliezen in China, waar de Chinese centrale bank vanochtend zijn belangrijkste rentetarief conform verwachting ongewijzigd liet, vallen daarentegen mee. De Shanghai Composite daalt enkele tienden van een procent, terwijl de Hang Seng index in Hongkong 1,3 procent prijs geeft.

De olieprijs, belangrijk voor de inflatie, geeft daarentegen geen krimp en de Amerikaanse olie-future noteert vanochtend een half procent hoger op 71,91 dollar per vat. Ondanks de sterke dollar wist de future op een vat West Texas Intermediate afgelopen week op weekbasis al 1 procent te klimmen. De future noteert rond het hoogste niveau in 2,5 jaar tijd.

Op Wall Street daalde de index van de ongeveer 500 grootste Amerikaanse ondernemingen, de S&P 500, vrijdagavond 1,3 procent. De verliezen voor techbeurs Nasdaq waren wat beperkter, doordat oplopende inflatieverwachtingen technologie ondernemingen in de kaart speelt, terwijl de meer traditioneel samengestelde Dow Jones index 1,6 procent prijs gaf.

De macro-economische agenda is traditioneel op maandag karig gevuld. Later deze week zal vooral de aandacht uitgaan naar het rentebesluit van de Bank of England.

Bedrijfsnieuws

Prosus zag de jaaromzet oplopen van 21,5 miljard naar 28,8 miljard dollar en de kernwinst van 3,4 miljard naar 4,9 miljard dollar.

Pershing Square Holdings sloot via participatiedochter Tontine Holdings een overeenkomst met Vivendi over het verwerven van een belang van 10 procent in de activiteiten van Universal Music Group van Vivendi.

ArcelorMittal is van plan om met een derde inkoopprogramma voor nog eens 750 miljoen dollar aan eigen aandelen in te kopen.

De gemeente Den Haag gaf Arcadis opdracht om een hitteplan te maken, om bescherming te bieden aan kwetsbare groepen mensen tijdens een periode met hoge temperaturen.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index daalde vrijdag 1,3 procent tot 4.166,45 punten, de Dow Jones index verloor 1,6 procent op 33.290,08 punten en de Nasdaq sloot 0,9 procent lager op 14.030,38 punten.