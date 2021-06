Uitgelicht: beurs in beeld Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De afgelopen handelsweek stond in het teken van het rentebesluit van de Federal Reserve. Conform verwachting handhaafde de Amerikaanse centrale bank de rente en het obligatieopkoopprogramma. Een wijziging in de dot plot zorgde echter voor een grote verrassing: Waar in maart nog geen renteverhogingen verwacht werden, signaleert de Fed nu twee renteverhogingen in 2023. Hoewel Fed-voorzitter Jerome Powell tijdens de persconferentie volgend op het besluit de angel er probeerde uit te halen met de opmerking om de veranderde dot plot met een korreltje zout te nemen, kon dit de markt niet gerust stellen. Het resterende deel van de handelsweek probeerden markten wereldwijd de agressieve ommezwaai van de Amerikaanse centrale bank te verwerken. Op maandag verscheen beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management voor de camera van ABM Financial News. Nu de Amerikaanse economie heropent, leeft de vraag naar personeel zeer sterk op, zoals blijkt uit de sterke stijging van het aantal vacatures, zei Juvyns. "Bedrijven melden ook dat ze moeite hebben om al deze vacatures te vervullen. Toch zijn er nog steeds meer dan 7 miljoen Amerikanen die in februari 2020 een baan hadden, maar nu niet aan het werk zijn. De hamvraag is hoeveel van deze werklozen weer aan het werk zullen gaan zodra de huidige stimulans van de werkloosheidsuitkeringen afloopt en de vaccins een volledige terugkeer naar het normale leven mogelijk maken", aldus Juvyns. De strateeg van JPMorgan verwacht dat de meeste van deze vacatures uiteindelijk worden ingevuld, maar als er een tekort aan bereidwillige en gekwalificeerde werknemers blijft bestaan, kan dit leiden tot aanhoudende loondruk en inflatie. Klik hier voor: Gebrek aan personeel zorgt voor loondruk en inflatie Vrijdag gaf technisch analist Roelof-Jan van den Akker van ING Financial Markets zijn wekelijkse technische update. De analist voorziet een scherpe en snelle correctie voor de AEX. De markt maakt dichtbij het veronderstelde koersdoel op 733 punten een korte termijn top. Van den Akker verwacht dat de aanstaande correctie scherp en snel zal zijn, waarna vervolgens de stijgende trend weer hervat gaat worden. Ideaal zien we eind juni een slotkoers van om de nabij de 690 punten, aldus de analist. Klik hier voor: scherpe en snelle correctie AEX in verschiet ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

