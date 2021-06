Drukke macroweek en Brits rentebesluit

(ABM FN-Dow Jones) Het belooft vooral een macroweek te worden, nu de kwartaalcijfers nog in de maak zijn.

Het belangrijkste aandachtspunt is volgens econoom Maarten Leen van ING de ontwikkeling van de deltavariant van het coronavirus.

"In het VK is dit nu de dominante variant wat ertoe geleid heeft dat de verdere openstelling van de Britse economie met in ieder geval vier weken is vertraagd."

Het tempo van vaccineren en de bereidheid van mensen om het vaccin te nemen blijft volgens Leen dan ook cruciaal voor het verdere verloop van het economische herstel.

Maandag start de week rustig met slechts een cijfer van de Chicago Fed. Dinsdag publiceert het Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek een serie cijfers en is er een vertrouwenscijfer uit de eurozone en een woningcijfer uit de VS.

Halverwege de week is het weer tijd voor de voorlopige inkoopmanagersindexen en volgt er nog een cijfer over de Amerikaanse woningmarkt. Ook staan de wekelijkse olievoorraden op de rol.

Donderdag is vermoedelijk de belangrijkst dag van de week. Er zijn groeicijfers uit Nederland en de VS, vertrouwenscijfers uit Frankrijk en Duitsland, de wekelijkse steunaanvragen uit de VS, evenals de orders voor duurzame goederen in Amerika. Het meest wordt echter vermoedelijk uitgekeken naar het rentebesluit van de Bank of England.

Afgelopen week was het reeds de beurt aan de Amerikaanse Federal Reserve, en die lijkt volgens econoom Leen van ING "voorzichtig richting een verkrapping van het monetaire beleid te bewegen".

Analist Michael Hewson van CMC Markets houdt rekening met een stevige mededeling van de Bank of England, waar hoofdeconoom Andy Haldane zijn laatste rentebesluit bijwoont. Hewson denkt dat de centrale bank wel eens op de rem kan trappen. Eerdere opmerkingen van Haldane maakten al dat de markt een eerste renteverhoging in 2023 is gaan inprijzen.

Vrijdag wordt het Duitse consumentenvertrouwen gepresenteerd en uit de VS komen data over het persoonlijke inkomen en de uitgaven van Joe Sixpack en het Amerikaanse consumentenvertrouwen.

De bedrijfsagenda is nauwelijks gevuld. Maandag zijn er cijfers van Prosus en dinsdag en woensdag zijn er jaarvergaderingen van respectievelijk IMCD en Envipco. Donderdag noteert IMCD ex-dividend en vrijdag komt Vivoryon met een update over het afgelopen kwartaal.

Internationaal is het donderdag nog een drukke dag, met cijfers van FedEx, BlackBerry en Nike.