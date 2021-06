Wall Street koerst af op lager slot Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden vrijdag lager met nog een paar uur handel te gaan. De toonaangevende S&P 500 index daalde 0,9 procent tot 4.182,37 punten, de Dow Jones index verloor 1,3 procent op 33.383,87 punten en de Nasdaq noteerde 0,7 procent lager op 14.066,96 punten. Beleggers hebben enig vertrouwen gekregen dat de Federal Reserve zal optreden om de stijgende inflatie te beteugelen, nadat beleidsmakers woensdag hebben aangegeven dat ze verwachten de rente in 2023 twee keer te verhogen. Dit haalde de kracht uit de recente rally op de aandelenmarkten in reactie op het economische herstel, wat leidde tot een terugval deze week in bank- en energieaandelen. Technologieaandelen zagen zich daarentegen gesteund, aangezien techfondsen zouden kunnen profiteren van een lagere inflatie en hogere rentetarieven. Fed-bestuurder James Bullard deed er vrijdag in een interview met CNBC nog een schepje bovenop met de opmerking dat de rente ook volgend jaar al omhoog kan. Bullard, van de St. Louis Fed, heeft dit jaar geen vaste plek in het beleidscomité van de Fed maar volgend jaar wel. "Als de Fed de aankopen van obligaties afbouwt en de rente verhoogt, wordt de stijgende inflatie ineens getemd", zei marktanalist Gregory Perdon van Arbuthnot Latham. "Als de inflatie wordt geremd wil je activa met een lange looptijd kopen of investeringen die gevoelig zijn voor rentetarieven", voegde hij toe. Op de korte termijn voorziet Perdon dat de inflatie zal oplopen als gevolg van knelpunten in de toeleveringsketen, chiptekorten, een sterke vraag naar goederen en diensten en versoepeling van de coronamaatregelen. Aandelen zullen waarschijnlijk nog stijgen, zei hij. "De Fed heeft nog niets gedaan. Het enige wat ze gedaan hebben is een signaal geven en ze zijn nog ver verwijderd van daadwerkelijk iets doen", voegde hij toe. Op macro-economisch vlak stonden vrijdag in de VS geen publicaties geagendeerd. De euro/dollar noteerde op 1,1879. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,1867 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,1906 op de borden. Olie noteerde vrijdag tot 0,6 procent hoger. Maandag staat in de Verenigde Staten op macro-economisch vlak slechts de Chicago Fed index van mei geagendeerd. Bedrijfsnieuws Bankaandelen als Goldman Sachs, JPMorgan Chase en Morgan Stanley verloren vrijdag respectievelijk 2,8 procent, 2,5 procent en 3,1 procent, na donderdag ook al circa 3,0 procent gedaald te zijn.. Oliereuzen als Exxon Mobil en Chevron zetten de neerwaartse trend tevens voort. Exxon Mobil daalde 1,5 procent, terwijl Chevron 2,4 procent verloor. Adobe steeg 2,0 procent, nadat het softwarebedrijf donderdag nabeurs met beter dan verwachte kwartaalcijfers kwam. Ook de outlook voor het lopende kwartaal was sterk. Adobe kan met zijn clouddiensten profiteren van de versnelde digitalisering als gevolg van de coronacrisis. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

