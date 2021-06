AEX onder druk na verrassingsact Fed

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is afgelopen week licht gedaald. Bij een slot van 719,63 punten op vrijdag, verloor de AEX op weekbasis 1,2 procent. Vorige week vrijdag was de slotstand 728,48 punten.

Het belangrijkste agendapunt was het rentebesluit van de Federal Reserve. De grote vraag vooraf was of de Fed iets zou zeggen over taperen en of dat de centrale bank zou vasthouden aan de verwachting dat de inflatoire druk tijdelijk is.

Fed verrast met dot plot

Conform de marktverwachting bracht de centrale bank geen wijzigingen aan in het monetaire beleid. Wat wel verraste was de zogeheten dot plot met de renteverwachtingen van de beleidsmakers. Een meerderheid voorziet nu dat er voor eind 2023 al twee renteverhogingen zijn geweest.

Een poging van voorzitter Jerome Powell om de veranderingen in de dot plot te bagatelliseren met de opmerking dat deze met een korreltje zout genomen moest worden, bleek niet overtuigend genoeg. Zeker niet toen collega James Bullard van de St. Louis Fed vrijdag tegen zakenzender CNBC zei dat hij een eerste renteverhoging verwacht in 2022.

Volgens Joost van Leenders van Van Lanschot Kempen werd de Fed gedwongen zijn toon te veranderen door de actuele groei- en inflatiecijfers en het feit dat de inflatoire druk mogelijk minder van tijdelijke aard is dan gedacht.

Volgens de beleggingsstrateeg noteert de Amerikaanse obligatierente nog steeds erg laag, maar vergroot de verschuiving van de Fed wel het risico van oplopende obligatierentes.

"De aandelenmarkten kunnen een geleidelijke stijging [van de obligatierentes] wel hebben, omdat de negatieve impact ervan wordt opgeslokt door sterke bedrijfscijfers", aldus Van Leenders, die een Overwogen advies heeft op aandelen, met de focus op Europa.

Rente loopt niet hard op

De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde vrijdag rond 1,50 procent en daarmee slechts een paar procent hoger dan een week geleden en nog altijd onder de piek van april.

Het vooruitzicht op een iets minder ruim geldbeleid van de Fed leidt volgens investment manager Simon Wiersma van ING niet tot een versnelling van de reflatie-rotatie. "Een hoop reflatie is al ingeprijsd in de markten. De gedachte is dat als de Fed op tijd ingrijpt, de inflatie in de toekomst goed onder controle kan worden gehouden", aldus ING.

De verrassing van de Fed werkte wel duidelijk door op de valutamarkten. De euro/dollar noteerde vrijdag rond 1,8172 en daarmee op weekbasis 2 procent lager.

"De ECB blijft verruimingsgezind en dat werkt negatief door op de euro", aldus valutaspecialist Georgette Boele van ABN AMRO. "Met een nieuw evenwicht is het voor de euro nu ook zoeken naar een nieuwe 'trading range' en daarvoor hebben we vanaf het huidige niveau eerst weer beweging nodig", aldus Boele.

Bedrijfsnieuws

Onder de hoofdaandelen stonden de financials onder druk. ASR, NN Group, ING en Aegon verloren 1,5 tot bijna 6 procent.

Bedrijven die tot nog toe konden profiteren van het economisch herstel dat werd geholpen door de stimuleringsmaatregelen, stonden duidelijk onder druk. Hekkensluiter afgelopen week was ArcelorMittal, dat meer dan 12 procent verloor. Royal Dutch Shell leverde licht in.

Deze week kondigde Philips aan nog eens een last van 250 miljoen euro te nemen, bovenop de al eerder aangekondigde 250 miljoen euro vanwege problemen met zijn beademingsapparaten. Ondanks deze extra last zag Philips geen reden om de outlook voor dit jaar aan te passen. Andere divisies vangen de tegenwind op, aldus het bedrijf. De grotere tegenvaller is vooral een tik voor het sentiment, aldus ING. Het aandeel Philips daalde deze week 7,0 procent.

Wolters Kluwer ging deze week aan kop in de AEX en won bijna 3 procent. De rest van de weekwinsten, voor onder andere Heineken, Adyen en RELX waren bescheiden.

In de Midkap deed Alfen deze week goede zaken, geholpen door een koersdoelverhoging door Berenberg, met een plus van bijna 3 procent en won koploper WDP precies 3,0 procent. Aperam sloot de rij met een verlies van dik 10 procent.

Bij de kleine fondsen lag Vivoryon er deze week goed bij, met bijna 11 procent koerswinst. Accell daalde bijna 6 procent.

Ralph Sonnenberg heeft niet genoeg aandelen in handen om een uitrookprocedure te starten om Hunter Douglas volledig over te nemen. Het aandeel steeg deze week 6 procent.