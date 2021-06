AEX onderuit na uitspraken Fed-bestuurder

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is vrijdag tijdens de middaghandel flink weggezakt, nadat een Fed-bestuurder aangaf dat hij de rente volgend jaar al wil verhogen. Bij een slot van 719,63 punten, verloor de AEX 2,1 procent.

Technisch analist Roelof-Jan van den Akker van ING Financial Markets denkt dat de komende correctie voor de AEX scherp en snel zal zijn, zei hij vrijdag voor de camera van ABM Financial News. Van den Akker verwacht dat de AEX eind deze maand op 690 punten staat.

Vervolgens kan de Amsterdamse hoofdindex de stijgende trend weer hervatten, aldus de technisch analist.

Het sentiment werd deze week bepaald door de Federal Reserve, dat onverwacht aankondigde dat al in 2023 twee renteverhogingen worden verwacht. Hoewel verrassend leken de aandelenmarkten zich vervolgens te herpakken.

Tot Fed-bestuurder James Bullard vrijdag in een interview met CNBC aangaf dat de rente ook volgend jaar al omhoog kan. Bullard, van de St. Louis Fed, heeft dit jaar geen vaste plek in het beleidscomité van de Fed maar volgend jaar wel.

Ook is het vrijdag 'quadruple witching', oftewel de expiratie van aandelen opties en futures, en index opties en futures. Dit zorgt vaak voor extra volatiliteit.

Op macro-economisch vlak was het vrijdag rustig. De Bank of Japan handhaafde zijn monetaire beleid, terwijl de Duitse producentenprijzen in mei verder zijn gestegen. de Britse detailhandelsverkopen daalden in dezelfde maand onverwacht.

De euro/dollar handelde op 1,1863. Een vat WTI-olie steeg een procent tot net onder 72 dollar.

Bedrijfsnieuws

In de AEX wist alleen Adyen overtuigend te stijgen. Het aandeel won bijna 2 procent. Ook Unibail-Rodamco-Westfield en Wolters Kluwer wisten in het groen te blijven.

ASMI, ASML en Aegon daalden zo n 4 tot 5 procent en belandden daardoor onderaan in de index.

ArcelorMittal en Aperam daalden zo'n 2 tot zelfs 5 procent.

ArcelorMittal verkoopt zijn resterende belang van 38,2 miljoen aandelen in Cleveland-Cliffs en de opbrengst wordt aangewend om eigen aandelen in te kopen. De staalreus tuigt een nieuw aandeleninkoopprogramma op met een waarde van 750 miljoen dollar. Het programma gaat direct van start.

Flow Traders profiteerde van de marktvolatiliteit en steeg bijna 3 procent in de Midcap.

Onder de kleine fondsen steeg NSI 2,5 procent. Accell leverde bijna 4 procent in.

Hunter Douglas steeg ruim 6 procent. Ralph Sonnenberg heeft niet genoeg aandelen in handen om een uitrookprocedure te starten om Hunter Douglas volledig over te nemen. Sonnenberg heeft nu 93,59 procent van de aandelen in bezit, terwijl minstens 95 procent nodig is. Euronext noemde deze 95 procent tegenover ABM Financial News een "harde eis" in het regelboek van het beursbedrijf.

Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse aandelenmarkten noteerden rond het slot in Amsterdam rond een procent lager.