AstraZeneca mag minder coronavaccins leveren aan EU

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) AstraZeneca mag minder coronavaccins aan de Europese Unie leveren dan wat de EU eist. Dit oordeelde een rechtbank in Brussel vrijdag. De Europese Commissie wilde dat AstraZeneca tegen het eind van deze maand 120 miljoen doses van zijn coronavaccin zou leveren en tegen eind september 300 miljoen. De rechter bepaalde dat het brits-Zweedse farmabedrijf voor 27 september in totaal 80,2 miljoen doses moet hebben geleverd aan de EU. AstraZeneca leverde tot nog toe ruim 70 miljoen doses en verwacht het nu door de rechter toegewezen aantal "ruimschoots" te overtreffen. "AstraZeneca is zijn overeenkomst met de Europese Commissie volledig nagekomen en we zullen ons blijven concentreren op de dringende taak om een effectief vaccin te leveren", zei het bedrijf in een reactie. Daarbij zal het bedrijf blijven samenwerken met de EU. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

