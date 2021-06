AEX blijft dicht bij huis

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs bleef vrijdagochtend dicht bij huis. Rond de klok van elf uur daalde de AEX 0,3 procent op 733,01 punten.

Volgens investment manager Simon Wiersma van ING hebben beleggers moeite om richting te vinden na het redelijk ‘hawkish’ commentaar van de Federal Reserve van woensdagavond.

Het vooruitzicht op een iets minder ruim geldbeleid van de Fed leidt volgens Wiersma niet tot een versnelling van de reflatie-rotatie. "Een hoop reflatie is al ingeprijsd in de markten. De gedachte is dat als de Fed op tijd ingrijpt, de inflatie in de toekomst goed onder controle kan worden gehouden", aldus ING. Dit is volgens hem ook een van de redenen waarom gisteravond de Amerikaanse tienjaarsrente met zeven basispunten daalde naar 1,50 procent en vanochtend nog wat verder daalt.

De gedachte dat de economische groei in de VS heeft gepiekt en de inflatie binnenkort de piek zal bereiken, leidt volgens Wiersma tot minder interesse in aandelen die profiteren van een hogere inflatie of heropening van de economie.

"Het feit dat de Federal Reserve ervoor kiest om het opkoopprogramma in stand te houden, heeft voor rust gezorgd op de aandelenmarkten", aldus analisten van SEB. "Bovendien schoof de centrale bank tegelijk een mogelijke renteverhoging met een jaar op naar 2023 en dat is nog steeds ver genoeg voor beleggers."

Verder ging de aandacht vanochtend uit naar grondstoffen, aldus beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx. "De prijzen van onder andere palladium, platinum en koper gingen gisteravond keihard onderuit", aldus Blekemolen.

De Chinese overheidsinstantie kondigde woensdag een plan aan om reserves van belangrijke metalen, waaronder koper en aluminium, vrij te geven, aldus Reuters. Ambtenaren in China hebben de afgelopen weken ook gewaarschuwd voor speculatie op de financiële markten. Ook treedt de Chinese overheid hard op tegen grondstoffenspeculanten, zo merkte Blekemolen op. "De verhoogde inflatieverwachtingen van de Federal Reserve en de geplande renteverhogingen van woensdag zouden ook kunnen bijdragen aan de daling van de grondstoffenprijzen. Dat heeft te maken met de stijging van de dollar."

Voorafgaand aan het rentebesluit van de Fed woensdag noteerde het muntpaar euro/dollar nog op 1,2135. Vanochtend stond er een stand van 1,1912 op de borden. Een sterke dollar zet de prijs van de in dollars verhandelde grondstoffen onder druk, terwijl onder meer Europese multinationals die omzet genereren in de VS hun winst zien aantrekken.

De olieprijzen daalden met 0,8 procent.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen won Adyen 1,8 procent. ArcelorMittal koerste 0,7 procent hoger. De staalreus verkoopt zijn resterende belang van 38,2 miljoen aandelen in Cleveland-Cliffs en de opbrengst wordt aangewend om eigen aandelen in te kopen. ArcelorMittal tuigt een nieuw aandeleninkoopprogramma op met een waarde van 750 miljoen dollar. Het programma gaat direct van start.

Aegon en ING daalden met 0,9 tot 3,7 procent, na de winsten op donderdag.

In de AMX won WDP 1,5 procent en Alfen 2,8 procent. SBM Offshore en AMG verloren 1,7 procent.

Onder de kleinere aandelen won Vastned 2,0 procent.

Lokaal viel Core Laboratories op met een koerswinst van 5,1 procent. Hunter Douglas won 6,6 procent. Ralph Sonnenberg heeft niet genoeg aandelen in handen om een uitrookprocedure te starten om Hunter Douglas volledig over te nemen. Sonnenberg heeft nu 93,59 procent van de aandelen in bezit, terwijl minstens 95 procent nodig is. Euronext noemde deze 95 procent tegenover ABM Financial News een "harde eis" in het regelboek van het beursbedrijf.