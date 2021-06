Beursblik: Morgan Stanley verhoogt koersdoel ASML stevig

(ABM FN-Dow Jones) Morgan Stanley heeft vrijdag het koersdoel voor ASML verhoogd van 590,00 naar 680,00 euro met een onveranderd Overwogen advies.

ASML blijft volgens de analisten van de Amerikaanse zakenbank een aandeel dat beleggers in hun portefeuille moeten hebben. ASML is volgens Morgan Stanley van de buitencategorie als het gaat om het kunnen verhogen van de verkoopprijzen, of wel een "pricing power champion".

De analisten wijzen onder meer op de nieuwe ambities van Intel, de "verrassend sterke" vraag in het geheugensegment en de trend om meer lokaal chips te produceren, bijvoorbeeld in de VS en Europa om minder afhankelijk te worden van regio's elders in de wereld. "En dit komt allemaal nog eens bovenop de reeds bekende, maar grote investeringsplannen van TSMC en Samsung."

Morgan Stanley rekent in 2022 op een omzet van 21,4 miljard euro voor ASML, maar in het meest gunstige scenario kan de omzet zelfs oplopen naar 22,5 miljard euro. Daarmee zitten de taxaties van de zakenbank respectievelijk 5 en 10 procent boven de consensus. In 2025 zal ASML op een omzet van 27,4 miljard euro zitten, denken de bankanalisten, of zelfs op 29,4 miljard euro als voor ASML alles meezit.

Het aandeel ASML sloot donderdag op de Amsterdamse beurs op 589,70 euro.