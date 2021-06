AEX probeert winstreeks voort te zetten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag naar verwachting vlak van start. Wall Street sloot donderdagavond verdeeld, terwijl de Aziatische beurzen vanochtend dicht bij huis blijven. Donderdag sloot de AEX nog voor de achtste dag op rij in het groen. De index wist daarbij een flink lagere opening weg te werken om uiteindelijk met een bescheiden winst van 0,2 procent op 734,89 punten een nieuwe recordstand neer te zetten. De Europese beurzen koersten donderdag aanvankelijk lager, nadat de Federal Reserve woensdagavond bij zijn rentebesluit hintte op twee renteverhogingen in 2023. Bij het rentebesluit van maart werd nog de verwachting afgegeven dat tot 2024 geen renteverhogingen plaats zouden vinden. "Alles bij elkaar genomen, was de toon van de Fed veel agressiever dan in de consensus werd verwacht", zei marktanalist Thomas Simons van Jefferies. Oplopende inflatievooruitzichten gaan hand in hand met een sterk economisch herstel, waardoor de noodzaak voor een sterk verruimend monetair beleid steeds minder wordt. De stip op de horizon is door de Fed echter pas na 2022 geplaatst, waardoor beleggers na een aanvankelijke schrikreactie zich realiseerden dat het voor aandelen gunstige lage rentebeleid nog wel een tijdje intact zal blijven. Op Wall Street sloot hoofdgraadmeter S&P 500 donderdagavond vrijwel onveranderd. Techbeurs Nasdaq klom juist bijna 1 procent, terwijl de meer traditioneel samengestelde Dow Jones index ruim een half procent prijs gaf. De Amerikaanse olie-future koerste donderdagavond 1,5 procent lager naar 71,04 dollar. Daarmee zakte de olieprijs terug van het hoogste niveau in ruim twee jaar. "De verrassende actie van de Fed om het pad naar normalisering van het monetair beleid te versnellen, bracht de oliemarkt van zijn stuk", aldus analist Sophie Griffiths van Oanda. Voorafgaand aan het rentebesluit zat de olieprijs juist in de lift, nadat de Amerikaanse olievoorraden afgelopen week een forse daling lieten zien. In de Aziatische handel vanochtend koerste de olie-future met 0,7 procent verder omlaag. De Aziatische aandelenmarkten noteren vanochtend verdeeld, maar blijven per saldo dicht bij huis, nadat onder meer bekend werd dat de Bank of Japan de rente ongemoeid liet. De beleidsraad van de Japanse centrale bank handhaafde met een stemverhouding van zeven voor en één tegen ook dit keer de korte rente op 0,1 procent negatief en wil het rendement op tienjarige Japanse staatsobligaties rond nul houden. De Bank of Japan herhaalde ook zijn aankoopbeleid van ETF's en vastgoedfondsen. Grondstoffenfondsen staan vanochtend in Azië wel onder druk door maatregelen van Chinese autoriteiten om de prijsvorming van onder meer koper, aluminium en zink te stabiliseren door reserves vrij te geven, en in de nasleep van het rentebesluit van de Fed, waardoor de dollar flink aan kracht won. Voorafgaand aan het rentebesluit van de Fed woensdag noteerde het muntpaar euro/dollar nog op 1,2135. Vanochtend stond er een stand van 1,1897 op de borden. Een sterke dollar zet de prijs van de in dollars verhandelde grondstoffen onder druk, terwijl onder meer Europese multinationals die omzet genereren in de VS de winst zien aantrekken. Op macro-economisch vlak hebben beleggers vanochtend nog oog voor de Britse detailhandelsverkopen en de Duitse producentenprijzen. Bedrijfsnieuws RBC verhoogde het koersdoel voor Basic-Fit van 35,00 naar 36,50 euro met een onveranderd Sector Perform advies. Pharming benoemde Anurag Relan tot Chief Medical Officer en Robert Friesen tot Chief Scientific Officer. Heijmans verkoopt samen met gebiedsontwikkelaar AM, onderdeel van BAM, 133 huurwoningen en 40 parkeerplaatsen aan Vesteda. Slotstanden Wall Street De S&P 500 daalde donderdag een fractie tot 4.221,86 punten en de Dow Jones index verloor 0,6 procent tot 33.823,45 punten. De Nasdaq steeg 0,9 procent bij een slot van 14.161,35 punten. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

