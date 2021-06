Pharming benoemt Chief Medical Officer Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Pharming heeft Anurag Relan benoemd tot Chief Medical Officer en Robert Friesen tot Chief Scientific Officer. Dit maakte het Leidse biotechbedrijf vrijdagochtend bekend. Relan is per direct benoemd, terwijl Friesen per 1 augustus dit jaar aan de slag gaat. Anurag en Robert zijn de opvolgers van Bruno Giannetti, die tussen 2006 en 2019 Chief Operating Officer en vanaf 2019 Chief Medical Officer van Pharming was. Giannetti kondigde recent zijn pensionering aan. Hij zal als consultant bij Pharming betrokken blijven. Relan is momenteel vicepresident Clinical Research and Medical Affairs bij Pharming. Friesen komt van Kiadis Pharma, waar hij momenteel CSO is. Daarvoor vervulde hij een soortgelijke rol bij Ablynx. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

