Europese beurzen openen iets lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan vrijdag per saldo een lagere opening tegemoet.

IG voorziet een openingsverlies van 4 punten voor de Duitse DAX, een plus van 11 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 8 punten voor de Britse FTSE 100.

De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag verdeeld gesloten, nadat de Amerikaanse Federal Reserve woensdag de verwachtingshorizon voor een renteverhoging dichterbij haalde.

Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets was de marktreactie op het rentebesluit van de Fed wat overdreven, want hoewel de centrale bank zijn rentetijdspad naar voren heeft gehaald, "kopen ze nog steeds 120 miljard dollar aan obligaties op per maand", aldus Hewson, die wel verwacht dat dit bedrag teruggeschroefd gaat worden richting het eind van het jaar.

Feit blijft volgens de marktanalist dat de Fed nog ver verwijderd is van het dichtdraaien van de geldkraan.

Op macro-economisch vlak werd donderdag bekend dat de inflatie in de eurozone in een definitief cijfer voor de maand mei is uitgekomen op 2 procent. De kerninflatie bleek met 1,0 procent iets hoger dan een voorlopig cijfer.

De Turkse centrale bank handhaafde de belangrijkste rente conform de verwachting op 19 procent en hintte ook niet op een renteverlaging in de komende maanden, iets dat de Turkse president Erdogan wel prefereert.

Bedrijfsnieuws

Bankaandelen zaten aanvankelijk in de lift nu de belangrijkste Amerikaanse rente mogelijk eerder wordt verhoogd. Op het slot was een groot deel van de winst echter verdampt. Commerzbank en Société Générale wonnen nog wel een procent, maar UniCredit steeg slechts 0,3 procent.

In Londen hadden de mijnbouwers het lastig. Zo verloor het aandeel Antofagasta 2,2 procent in koers en van Anglo American 3,4 procent.

Het coronavaccin van CureVac is minder effectief dan gehoopt, met een effectiviteit van 47 procent tegen de ziekte. Dat blijkt uit een tussentijdse analyse van de resultaten van een klinisch onderzoek door de Duitse farmaceut. CureVac, op de Nasdaq genoteerd, daalde daar 40 procent.

Euro STOXX 50 4.158,14 (+0,2%)

STOXX Europe 600 459,33 (-0,1%)

DAX 15.727,67 (+0,1%)

CAC 40 6.666,26 (+0,2%)

FTSE 100 7.153,43 (-0,4%)

SMI 12.011,11 (+0,2%)

AEX 734,89 (+0,2%)

BEL 20 4.204,39 (-0,5%)

FTSE MIB 25.713,60 (-0,2%)

IBEX 35 9.195,90 (-0,1%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures vrijdag in het groen.

De Amerikaanse aandelenmarkten zijn donderdag verdeeld gesloten.

Beleggers bleven bezig met het rentebesluit van de Federal Reserve woensdagavond, waarbij de 'dot plot' wees op twee renteverhogingen in 2023 in plaats van nul. Een poging van voorzitter Jerome Powell om de veranderingen in de dot plot te bagatelliseren met de opmerking dat deze met een korreltje zout genomen moest worden, bleek niet overtuigend genoeg.

"Alles bij elkaar genomen, is de toon van de Fed veel agressiever dan in de consensus werd verwacht", zei marktanalist Thomas Simons van Jefferies.

"De belangrijkste boodschap is dat we hier niet voor altijd zullen blijven", vulde analist Florent Pochon van Natixis aan. "De Fed wilde echt van de huidige periode en het sterke momentum gebruik maken om het signaal af te geven dat het klaar is om te normaliseren, maar de centrale bank ligt een moeilijke taak in het verschiet als ze een nieuwe taper-tantrum willen vermijden", aldus Pochon.

Op macro-economisch vlak werd donderdag bekend dat het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten vorige week is gestegen met 37.000 naar 412.000, terwijl de markt rekende op een daling tot 360.000 aanvragen.

De Philadelphia Fed-index is in juni gedaald van 31,5 naar 30,7, waar de markt rekende op een indexniveau van 30,0. Een positieve stand van de Philadelphia Fed index betekent dat een meerderheid van de ondernemers een groei van de bedrijvigheid verwacht.

De leidende indicatoren stegen in mei met 1,3 procent, net als een maand eerder.

Door de sterkere dollar kwam de olieprijs onder druk te staan. Bij een settlement van 71,04 dollar, werd een vat West Texas Intermediate 1,5 procent goedkoper.

Bedrijfsnieuws

Bankaandelen stonden onder druk, na de winsten van woensdag. JPMorgan, Morgan Stanley en Goldman Sachs verloren zo'n 3 procent.

Het coronavaccin van CureVac blijkt minder effectief dan gehoopt, met een effectiviteit van 47 procent tegen de ziekte. Dat blijkt uit een tussentijdse analyse van de resultaten van een klinisch onderzoek door de Duitse farmaceut met een notering aan de Nasdaq. Het aandeel verloor 39 procent van zijn waarde.

Kroger boekte het afgelopen kwartaal een nettowinst van 140 miljoen dollar, ofwel 0,18 dollar per aandeel, op een omzet van 41,3 miljard dollar. De aangepaste winst bedroeg 1,19 dollar per aandeel. Daarmee presteerde Kroger dan beter dan verwacht. Ook verhoogde de Amerikaanse supermarktketen de outlook voor dit jaar en kondigde het een aandeleninkoopprogramma aan. Het aandeel steeg 4,2 procent.

Ford daalde 1,8 procent, nadat de Amerikaanse autoproducent meldde dat de aangepaste EBIT in het tweede kwartaal van 2021 aanzienlijk hoger zal uitvallen dan een jaar geleden en ook de eigen verwachtingen overtreft. De fabrikant boekte vorig jaar in het tweede kwartaal een aangepast EBIT-verlies van 1,9 miljard dollar.

CEO Satya Nadella van Microsoft zal ook de rol van bestuursvoorzitter op zich nemen. Het aandeel steeg 1,4 procent.

Blackstone heeft een bod gedaan op Soho China, een exploitant van commercieel vastgoed, van 3,05 miljard dollar. Het aandeel verloor 1,4 procent.

Verve Therapeutics maakte donderdag zijn debuut op Wall Street. Het aandeel steeg 68 procent bij een uitgifteprijs van 19 dollar.

Adobe kwam nabeurs met kwartaalcijfers. Het aandeel sloot in aanloop naar de publicatie 1,5 procent hoger.

S&P 500 index 4.221,86 (-0,04%)

Dow Jones index 33.823,45 (-0,6%)

Nasdaq Composite 14.161,35 (+0,8%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden vrijdag verdeeld.

Nikkei 225 29.005,18 (-0,1%)

Shanghai Composite 3.508,29 (-0,5%)

Hang Seng 28.728,14 (+0,6%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,1914. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag bewoog het muntpaar op 1,1905.

USD/JPY Yen 110,20

EUR/USD Euro 1,1914

EUR/JPY Yen 131,30

MACRO-AGENDA:

00:30 Inflatie - Mei (Jap)

05:00 Bank of Japan - Rentebesluit (Jap)

08:00 Producentenprijzen - Mei (Dld)

08:00 Detailhandelsverkopen - Mei (VK)

10:00 Lopende rekening - April (eur)

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten