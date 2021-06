Uitstekend kwartaal Adobe Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Adobe Systems heeft in het tweede kwartaal van zijn lopende boekjaar hogere resultaten geboekt dan de markt had verwacht en overtrof ook de eigen verwachtingen. Dit meldde Amerikaanse softwarebedrijf donderdag nabeurs. CEO Shantanu Narayen sprak van een uitstekend kwartaal, waarbij de clouddiensten van Adobe in trek waren als gevolg van de versnelde digitalisering door de coronacrisis. In de verslagperiode steeg de omzet met 23 procent op jaarbasis naar 3,84 miljard dollar. Alle segmenten, waaronder de cloudactiviteiten, lieten een dubbelcijferige groei zien. De operationele winst kwam uit op 1,41 miljard dollar, van 1,02 miljard dollar een jaar eerder en onder de streep bleef een licht hogere nettowinst over van 1,12 miljard dollar of 2,32 dollar per aandeel. Adobe rekende vooraf op een omzet van 3,72 miljard dollar en een winst per aandeel van 2,09 dollar. Analisten geraadpleegd door FactSet rekenden op een omzet van 3,73 miljard dollar en een winst per aandeel van 2,10 dollar. De operationele kasstroom stond op een record van 1,99 miljard dollar. Outlook Voor het derde kwartaal rekent Adobe op een omzet van 3,88 miljard dollar en een winst per aandeel van 2,27 dollar. Analisten rekenen op een omzet van 3,83 miljard dollar en een winst per aandeel van 2,18 dollar. Het aandeel steeg nabeurs op Wall Street 2,5 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

