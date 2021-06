Olieprijs daalt Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is donderdag gedaald. Bij een settlement van 71,04 dollar, werd een vat West Texas Intermediate 1,5 procent goedkoper. Daarmee zakte de olieprijs terug van het hoogste niveau in ruim twee jaar. De dollar liep in waarde op, wat de olieprijs onder druk zette. De dollar wist aan te sterken nadat de Federal Reserve woensdagavond via zijn dot plot hintte op twee renteverhogingen in 2023. Dat was voor de markt een verrassing. "De verrassende actie van de Fed om het pad naar normalisering van het monetair beleid te versnellen, heeft ook de oliemarkt van zijn stuk gebracht", aldus analist Sophie Griffiths van Oanda. Voorafgaand aan het rentebesluit zat de olieprijs juist in de lift, nadat de Amerikaanse olievoorraden afgelopen week een forse daling lieten zien. Toch zal de dollarsterkte de rally van de olieprijs niet teniet doen, denkt Griffiths. Volgens Commerzbank zal de richting op de oliemarkten de komende tijd bepaald worden door de Amerikaanse productie. Die staat momenteel op 11,2 miljoen vaten per dag en daarmee op het hoogste niveau sinds mei, aldus analist Eugen Weinberg. "Als de Amerikaanse olieproductie sneller herstelt dan verwacht, zou dit het prijszettingsvermogen van de OPEC+ ondermijnen en zouden de VS, als een marginale producent, om weer een prijsbepalende factor te worden", voorspelt de analist van Commerzbank. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

