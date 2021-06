Europese beurzen sluiten verdeeld

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag verdeeld gesloten, nadat de Amerikaanse Federal Reserve woensdag de verwachtingshorizon voor een renteverhoging dichterbij haalde.

De Stoxx Europe 600 index daalde 0,1 procent op 459,33 punten. De Duitse DAX won 0,1 procent tot 15.727,67 punten. De Franse CAC 40 steeg 0,2 procent bij een stand van 6.666,26 punten. De Britse FTSE daalde donderdag 0,4 procent tot 7.153,43 punten.

In overeenstemming met de verwachting handhaafde de Amerikaanse centrale bank het belangrijkste rentetarief en het obligatieopkoopprogramma. De zogeheten dot plot laat echter nu twee renteverhogingen zien in 2023, terwijl daar in maart nog geen sprake van was.

Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets was de marktreactie op het rentebesluit van de Fed wat overdreven, want hoewel de centrale bank zijn rentetijdspad naar voren heeft gehaald, "kopen ze nog steeds 120 miljard dollar aan obligaties op per maand", aldus Hewson, die wel verwacht dat dit bedrag teruggeschroefd gaat worden richting het eind van het jaar.

Feit blijft volgens de marktanalist dat de Fed nog ver verwijderd is van het dichtdraaien van de geldkraan.

Op macro-economisch vlak werd donderdag bekend dat de inflatie in de eurozone in een definitief cijfer voor de maand mei is uitgekomen op 2 procent. De kerninflatie bleek met 1,0 procent iets hoger dan een voorlopig cijfer.

De Turkse centrale bank handhaafde de belangrijkste rente conform de verwachting op 19 procent en hintte ook niet op een renteverlaging in de komende maanden, iets dat de Turkse president Erdogan wel prefereert.

De Turkse lira daalde ruim één procent na het besluit en noteerde op 0,1147 dollar. De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,1921. Olie werd ruim een procent goedkoper.

Bedrijfsnieuws

Bankaandelen zaten aanvankelijk in de lift nu de belangrijkste Amerikaanse rente mogelijk eerder wordt verhoogd. Op het slot was een groot deel van de winst echter verdampt. Commerzbank en Société Générale wonnen nog wel een procent, maar UniCredit steeg slechts 0,3 procent.

In Londen hadden de mijnbouwers het lastig. Zo verloor het aandeel Antofagasta 2,2 procent in koers en van Anglo American 3,4 procent.

Het coronavaccin van CureVac is minder effectief dan gehoopt, met een effectiviteit van 47 procent tegen de ziekte. Dat blijkt uit een tussentijdse analyse van de resultaten van een klinisch onderzoek door de Duitse farmaceut. CureVac, op de Nasdaq genoteerd, daalde daar 40 procent.

Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Europese slot overwegend lager. Alleen de Nasdaq kleurde groen.