Aegon meldt belang in Kin and Carta Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Aegon

(ABM FN-Dow Jones) Aegon heeft een belang gemeld in Kin and Carta van 5,24 procent. Dit bleek uit een document dat Kin and Carta donderdag publiceerde. Het Britse Kin and Carta, dat adviesdiensten levert om bedrijven te helpen bij het digitaliseren van hun activiteiten, heeft hoofdkantoren in Londen en Chicago. Eerder deze week verhoogde het bedrijf de outlook voor heel het jaar. Het aandeel Kin and Carta sloot donderdag in Londen 1,6 procent hoger. Dit jaar is de koers echter al bijna verdubbeld. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.