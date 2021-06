AEX hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurzen zijn donderdag met winst gesloten. De AEX index steeg 0,2 procent tot 734,89 punten, terwijl de AMX een verlies van 0,7 procent liet optekenen en voor de AScX een min resteerde van 0,3 procent. Het Damrak noteerde in eerste instantie lager, nadat de Federal Reserve woensdag nabeurs hintte op twee renteverhogingen in 2023, hoewel Fed-voorzitter Jerome Powell tijdens de persconferentie volgend op het besluit de angel er probeerde uit te halen met de opmerking om de veranderde dotplot met een korreltje zout te nemen. In de loop van de dag herstelde de AEX zich. "Al met al is de boodschap duidelijk. Het uitzicht op een minder stimulerend beleid van centrale banken, waaronder dat van de belangrijkste ter wereld, de Fed, leidt tot toenemende volatiliteit op de financiële markten. We verwachten dat dit de komende maanden zo zal blijven", zei investment managers Simon Wiersma van ING. "De olie's en financials trokken de kar, terwijl de chipsector in eerste instantie onder druk stond, maar in de loop van de dag bijtrok", zei beleggingsadviseur Rein Schutte van Noesis Capital Management, die ondanks de verrassingen rond het Fed-rentebesluit sprak van een kalme handelsdag. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek bleek donderdag dat de werkloosheid in Nederland verder is gedaald. Het werkloosheidspercentage daalde naar 3,3 procent, wat neerkomt op 309.000 werklozen. Op macro-economisch vlak werd donderdag bekend dat consumentenprijzen in de eurozone in mei op jaarbasis met 2,0 procent zijn gestegen, tegenover 1,6 procent in maart. Op maandbasis bedroeg de inflatie 0,3 procent. De bouwproductie in de eurozone daalde in april op maandbasis met 2,2 procent. Op jaarbasis steeg de productie met maar liefst 42,3 procent. Gedurende de tweede helft van de handelsdag kwam uit de VS het nieuws dat het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering vorige week onverwacht is gestegen, de Philadelphia Fed-index is gedaald van 31,5 naar 30,7 en de Leading Economic Indicators voor de Amerikaanse economie met 1,3 procent zijn gestegen tot 114,5. De euro/dollar noteerde op 1,1921. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,1960 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,1994 op de borden. Olie noteerde donderdag tot 1,3 procent lager op 71,19 dollar per vat. Stijgers en dalers In de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 12 van de 25 aandelen in het groen, waarbij met name de financials profiteerden van het Fed-rentebesluit. Aegon ging aan kop met een winst van 1,0 procent, gevolgd door ASML en Ahold Delhaize met winsten van elk 0,9 procent. ASR Nederland won 0,5 procent, terwijl ING uiteindelijk 0,3 procent lager sloot. ArcerlorMittal was met een verlies van 3,5 procent de sterkste daler van de hoofdfondsen, vanwege de dreiging dat Beijing zijn strategische voorraden vrijgeeft om de grondstofprijzen te drukken. De staalreus deed een op een viertal obligaties, waarop in totaal 2,87 miljard euro uitstaat. De staalreus deed tevens een bod op een drietal obligaties waarop 1,76 miljard dollar uitstaat. In de AMX noteerde Alfen 1,5 procent hoger, Fagron won 0,8 procent en Galapagos noteerde 0,7 procent hoger. Aperam bungelde onderaan met een verlies van 3,3 procent. Fugro daalde 2,1 procent,evenals SBM Offshore. In de AScX steeg Vivoryon 1,5 procent, Wereldhave verloor 1,5 procent en Brunel noteerde 1,4 procent lager. Tussenstanden Wall Street Rond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index vlak op 4.223,57 punten. De Dow Jones index daalde 0,6 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,9 procent in het groen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.