VDL bouwt elektrische auto Canoo

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) VDL Nedcar gaat de elektronische auto's van het Amerikaanse Canoo bouwen. Dit maakte VDL donderdagmiddag bekend. Het contract is inmiddels getekend, maar financiële details werden niet gedeeld. Canoo is een start-up die in ieder geval tot 2028 auto's wil laten produceren door VDL. In het vierde kwartaal van 2022 zal het om 1.000 voertuigen gaan en in 2023 moet dit worden opgevoerd naar 15.000 stuks. De productie door VDL van de MINI-modellen en de BMW X1 voor BMW Group eindigt eind 2023, zo werd medio oktober vorig jaar al bekend. Canoo gaat ook zelf in Amerika een nieuwe autofabriek bouwen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

