Wall Street koerst af op lagere opening

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stevenen donderdag af op een lagere opening. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden ruim een half uur voor de openingsbel tot 0,4 procent in het rood. De Amerikaanse aandelenmarkten zetten daarmee de neerwaartse trend van woensdag voort, nadat de 'dot plot' van de Federal Reserve wees op twee renteverhogingen in 2023 in plaats van nul. Wel handhaafde de Amerikaanse centrale bank zijn belangrijkste rentetarief en obligatie-opkoopprogramma, zoals ook voorzien. Een poging van voorzitter Jerome Powel om de veranderingen in de dot plot te bagatelliseren met de opmerking dat deze met een korreltje zout genomen moesten worden, bleek niet overtuigend genoeg. "Alles bij elkaar genomen, is de toon van de Fed veel agressiever dan in de consensus werd verwacht", zei marktanalist Thomas Simons van Jefferies. "De belangrijkste boodschap is dat we hier niet voor altijd zullen blijven", vulde analist Florent Pochon van Natixis aan. "De Fed wilde echt van de huidige periode en het sterke momentum gebruik maken om het signaal af te geven dat het klaar is om te normaliseren, maar de centrale bank ligt een moeilijke taak in het verschiet als ze een nieuwe taper-tantrum willen vermijden", aldus Pochon. Op macro-economisch vlak werd voorbeurs bekend dat het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten vorige week is gestegen met 37.000 naar 412.000, terwijl de markt rekende op een daling tot 360.000 aanvragen. De Philadelpia Fed-index is in juni gedaald van 31,5 naar 30,7, terwijl de markt rekende op een indexniveau van 30,0. Een positieve stand van de Philadelphia Fed index betekent dat een meerderheid van de ondernemers een groei van de bedrijvigheid verwacht. Later op de dag volgen de leidende indicatoren. De euro/dollar noteerde op 1,1944. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,1960 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,1994 op de borden. Olie noteerde donderdag tot 0,5 procent lager. Bedrijfsnieuws Kroger boekte het afgelopen kwartaal een nettowinst van 140 miljoen dollar, ofwel 0,18 dollar per aandeel, op een omzet van 41,3 miljard dollar. De aangepaste winst bedroeg 1,19 dollar per aandeel. Daarmee presteerde Kroger dan beter dan verwacht. Ook verhoogde de Amerikaanse supermarktketen de outlook voor dit jaar en kondigde het een aandeleninkoopprogramma aan. Het aandeel steeg voorbeurs 0,5 procent. Ford steeg 2,8 procent, nadat de Amerikaanse autoproducent meldde dat de aangepaste EBIT in het tweede kwartaal van 2021 aanzienlijk hoger zal uitvallen dan een jaar geleden en ook de eigen verwachtingen overtreft. De fabrikant boekte vorig jaar in het tweede kwartaal een aangepast EBIT-verlies van 1,9 miljard dollar. CEO Satya Nadella van Microsoft zal ook de rol van voorzitter van de board op zich nemen. Het aandeel daalde voorbeurs 0,6 procent. Royal Caribbean daalde voorbeurs 0,6 procent, nadat de cruisemaatschappij een reis in juli uitstelde, vanwege bemanningsleden die positief testten op het coronavirus. Blackstone heeft een bod gedaan op Soho China, een exploitant van commercieel vastgoed, van 3,05 miljard dollar. Het aandeel steeg voorbeurs 0,5 procent. CEO Anjali Sud van Vimeo zei kansen te zien om het momentum voor het bedrijf vast te houden, zelfs als de wereld weer open gaat na de coronacrisis. Vimeo profiteerde tijdens de pandemie toen meer bedrijven gebruikmaakten van hun videosoftware om hun bedrijf soepel te laten draaien. Het aandeel noteerde voorbeurs vlak. OnlyFans zoekt naar nieuwe financiering tegen een bedrijfswaarde van meer dan 1 miljard dollar, zo meldde persbureau Bloomberg donderdag. Adobe komt nabeurs met kwartaalcijfers. Het aandeel noteerde in aanloop naar de publicatie 0,5 procent lager. Slotstanden



De toonaangevende S&P 500 index sloot woensdag 0,5 procent lager op 4.223,70 punten. De Dow Jones index eindigde 0,8 procent in het rood op 34.033,67 punten en technologiebeurs Nasdaq daalde 0,2 procent tot 14.039,68 punten. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

