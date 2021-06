Kroger verhoogt outlook Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Kroger heeft de outlook voor het lopende boekjaar verhoogd en in het eerste kwartaal de winstprognose van analisten ruimschoots overtroffen. Dit bleek donderdag uit de cijfers van de Amerikaanse supermarktketen. De aangepaste winst per aandeel kwam uit op 1,19 dollar tegen 1,22 dollar in dezelfde periode een jaar eerder. Analisten die vooraf werden gepolst door FactSet gingen uit van 1,01 dollar per aandeel. De operationele winst daalde van 1.326 miljoen dollar naar 805 miljoen dollar De omzet kwam afgelopen kwartaal uit op 41,3 miljard dollar tegen 41,5 miljard dollar een jaar eerder. Hiervoor was echter 39,7 miljard dollar voorzien. De identieke omzet, exclusief brandstofverkoop, daalde in het eerste kwartaal met 4,1 procent op jaarbasis. De online omzet steeg afgelopen kwartaal met 16 procent op jaarbasis. En in vergelijking met twee jaar geleden, voor de coronacrisis, verdubbelde de online omzet zelfs. Outlook Het bedrijf uit Cincinnati verwacht nu een identieke omzet voor 2021 die 10,1 tot 11,6 procent stijgt tegen een eerder voorziene stijging van circa 9 tot 11 procent. Voor de aangepaste winst per aandeel gaat het bedrijf uit van 2,95 tot 3,10 dollar tegen eerder 2,75 tot 2,95 dollar. Ook kondigde Kroger een inkoopprogramma voor eigen aandelen aan ter waarde van 1 miljard dollar. Het aandeel Kroger noteerde donderdag in de elektronische handel voorbeurs op een min van 0,3 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.