Roompot neemt Landal GreenParks over Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Landal

(ABM FN-Dow Jones) Roompot wil concurrent Landal GreenParks overnemen om uit te breiden tot 300 vakantieparken en 32.0000 accommodaties in heel Europa. Dat maakten de bedrijven donderdag bekend, zonder financiële details te geven. Landal GreenParks is nu nog in handen van Awaze, een onderdeel van private-equity bedrijf Platinum Equity. Na de overname zal Roompot-CEO Jurgen van Cutsem de nieuwe organisatie leiden. De bedrijven zeggen elkaar goed aan te vullen. Landal GreenParks heeft 120 vakantieparken en locaties in vooral Noord- en Centraal-Europa, waaronder Denemarken, Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, Hongarije, Tsjechië en Zwitserland. Roompot heeft 214 parken en vakantielocaties in Midden- en Zuid-Europa, waaronder Spanje en Frankrijk. De bedrijven zijn beide actief in Duitsland, Nederland en België. De combinatie biedt uiteenlopende vakantielocaties aan, variërend van campingplaatsen en tiny houses tot luxe villa's. Het aantal accommodaties ontloopt elkaar niet veel. Roompot heeft wel beduidend minder medewerkers dan Landal: 2.100 tegen 3.000. Het fusiebedrijf wil medewerkers verspreid houden over de regio, met meerdere kantoren in Nederland en regionale kantoren in het buitenland. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.