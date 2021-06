Valuta: euro moet even wennen aan nieuw evenwicht

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdag op een nieuw evenwicht ten opzichte van de dollar na het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve woensdagavond.

"Het beleidsorgaan wekte vooraf de indruk dat het woensdag iets zou zeggen over tapering, maar het accent kwam te liggen op de verwachtingen ten aanzien van de inflatie en de rente", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury donderdag tegen ABM Financial News. "Met 1,1950 dollar heeft de euro afscheid genomen van een oude bandbreedte. Wij denken dat de dollar de komende tijd langzaam maar zeker in waarde oploopt", aldus Van der Meer.

In overeenstemming met de verwachting handhaafde de Amerikaanse centrale bank het belangrijkste rentetarief en obligatieopkoopprogramma. De zogeheten dot plot laat nu twee renteverhogingen zien in 2023, terwijl daar in maart nog geen sprake van was. Desondanks herhaalde de centrale bank de visie dat de stijgende inflatie slechts een tijdelijk karakter kent.

De Fed herhaalde zich in de begeleidende verklaring te blijven inzetten om een volledige scala aan instrumenten te gebruiken om de Amerikaanse economie te ondersteunen, waarbij de centrale bank streeft naar maximale werkgelegenheid en het bevorderen van de prijsstabiliteitsdoelstellingen. De centrale bank streeft daarbij naar een inflatie die enige tijd licht boven de 2 procent kan noteren, maar zich in de loop van de tijd verankert op 2 procent. De Fed verwacht het accommoderende beleid te handhaven totdat deze resultaten zijn bereikt.

De PCE-inflatie wordt voor 2021 geraamd op een mediaan van 3,4 procent, terwijl in maart nog werd uitgegaan van 2,4 procent. De raming voor 2022 werd opwaarts bijgesteld van 2,0 naar 2,1 procent en ook de raming voor 2023 werd opwaarts bijgesteld naar een mediaan van 2,2 procent, tegen 2,1 procent eerder. Voor de lange termijn is de mediaan vastgesteld op 2,0 procent.

Ook de groeiramingen voor het bruto binnenlands product werden opwaarts bijgesteld. De centrale bank voorziet in 2021 een groei van 7 procent, waar eerder nog werd uitgegaan van een groei met 6,5 procent. De groeiraming voor 2022 werd gehandhaafd op 3,3 procent, terwijl de bbp-groei voor 2023 opwaarts werd bijgesteld naar 2,4 procent, tegen een groei van 2,2 procent eerder.

Van der Meer ziet in de steunaanvragen van de Verenigde Staten voor vandaag een eerstvolgende richtpunt. Sprekers die volgens hem van belang kunnen zijn, zijn donderdag de voorzitter van de Europese Centrale Bank Christine Lagarde en bestuurders Fabio Panetta en Philip Lane.

Na donderdag volgt vrijdag het rentebesluit van de Bank of Japan, waarna de aandacht volgende week op inkoopdata en het rentebesluit van de Bank of England op donderdag komt te liggen. De verwachting van veel marktpartijen was tot op heden dat de Britse centrale bank eerder dan de Fed tot een verhoging van het rentetarief zou overgaan.

De inflatie in de eurozone kwam in mei definitief uit op 2,0 procent, bij een kerninflatie van 1,0 procent tegen een voorlopige meting van 0,9 procent.

In de Verenigde Staten gaat de aandacht vandaag dus uit naar die wekelijkse steunaanvragen, de activiteitenindex van Philadelphia over juni en de leidende indicatoren over mei. Voor de steunaanvragen wordt uitgegaan van een aantal van 360.000 tegen 376.000 een week eerder.



Verder legt de Amerikaanse minister van financiën Janet Yellen vandaag voor een comité van het Huis van Afgevaardigden verantwoording af voor de begroting voor 2022.

De euro noteerde donderdag 1,4 procent lager op 1,1954 dollar. De Europese munt noteerde 0,7 procent lager op 0,8550 Britse pond. Het Britse pond daalde donderdag zelf ook 0,7 procent en noteerde op 1,3981 dollar. De dollar noteerde 0,6 procent hoger op 64322, Chinese yuan. De dollar steeg vandaag 0,6 procent en noteerde daarmee op 110,6665 yen.