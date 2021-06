Just Eat goedkoper dan concurrenten - media Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Takeaway.com

(ABM FN-Dow Jones) Just Eat is goedkoper dan concurrenten in het Verenigd Koninkrijk. Dit zou blijken uit onderzoek van waakhond Which? schrijft de Britse krant Daily Mirror donderdag. Volgens Which? hanteren maaltijdbezorgers verborgen kosten, die flink kunnen oplopen. Vooral bij Deliveroo zouden de kosten hierdoor hoger uitvallen. Bij een maaltijd van 31,65 Britse pond kwamen er 12,29 pond aan extra kosten bij, ofwel 44 procent van de originele bestelling, zo blijkt volgens Mirror uit het onderzoek. Bij Uber Eats kunnen de kosten 25 procent hoger zijn dan het bestelbedrag en bij Just Eat Takeaway.com circa 7 procent. Gemiddeld kost een bestelde maaltijd 23 procent meer dan dezelfde maaltijd als deze bij het restaurant zelf wordt besteld, toonden de onderzoeksresultaten. Op Twitter liet CEO Jitse Groen van Just Eat Takeaway weten niet verbaasd te zijn door de uitkomsten van het onderzoek. Restaurants bepalen veelal de prijzen zelf, maar zeggen de prijzen te moeten verhogen om de commissies van 15 tot 35 procent die maaltijdbezorgers hanteren, te kunnen dekken. In reactie op het onderzoek van Which? lieten maaltijdbezorgers weten dat deze vergoedingen nodig zijn om bezorgers en verzekeringen te kunnen betalen. Het onderzoek werd uitgevoerd onder tweeduizend Britten. Daaruit bleek bovendien dat Just Eat het meest populair is met 39 procent van de onderzochte Britten die bij het platform bestellen tegen 26 procent die een voorkeur gaven voor Uber Eats en 20 procent die kozen voor Deliveroo. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

