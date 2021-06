Value8 neemt meerderheidsbelang in platform zelfstandig zorgprofessionals Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Value8

(ABM FN-Dow Jones) Value8 heeft een belang van 60 procent genomen in PIDZ, een platform dat vraag en aanbod naar zelfstandige zorgprofessionals bij elkaar brengt, voor een bedrag van circa 10 miljoen euro. Dit maakte het investeringsvehikel onder leiding van Peter Paul de Vries donderdagochtend bekend. Value8 zegt enthousiast te zijn over het verdere groeipotentieel en streeft ernaar om samen met de oprichters, directie en management bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van het bedrijf. PIDZ werd in 2011 opgericht en heeft inmiddels een landelijke dekking met 13 vestigingen. Het bedrijf is name actief in de geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, jeugdzorg, verpleging, verzorging en thuiszorg. Bij het platform zijn ruim 6.000 zelfstandigen in de zorg aangesloten en is volgens Value8 één van de leidende partijen in deze markt. In 2020 behaalde PIDZ een omzet van 8,9 miljoen euro. "Het bedrijf is gezond winstgevend", aldus Value8. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

