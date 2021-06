AEX lager van start na rentebesluit Fed Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag naar verwachting in het rood van start. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van krap een half procent. Op Wall Street gaven de hoofdindices woensdagavond terrein prijs nadat de Federal Reserve hintte op twee renteverhogingen in 2023. Woensdagmiddag sloot AEX nog op een recordstand met een bescheiden winst van 0,3 procent op 733,50 punten. Woensdagavond liet de Federal Reserve zoals verwacht de rente ongewijzigd rond het nulpunt. Wel voorziet een meerderheid van de leden twee renteverhogingen in 2023. Bij het rentebesluit van maart werd nog de verwachting afgegeven dat tot 2024 geen renteverhogingen plaats zouden vinden. Deze draai ging gepaard met een opwaartse herziening van het inflatiecijfer van 2023 van 0,1 procentpunt, waardoor de verwachting voor 2023 nu op 2,2 procent staat. Voor het lopende jaar wordt gerekend op een inflatie van 3,4 procent, terwijl in maart nog werd uitgegaan van 2,4 procent. De raming voor 2022 werd opwaarts bijgesteld van 2,0 naar 2,1 procent. Een minderheid van 5 van de 11 beleidsmakers voorziet overigens nog steeds dat de rente tot 2024 niet wordt verhoogd. Marktreactie op rentebesluit Hoofdgraadmeter S&P 500 kabbelde woensdagavond zonder grote uitslagen richting het rentebesluit om vervolgens na de vrijgave in een streep bijna 1 procent prijs te geven. Daarna werd het verlies weer helemaal goed gemaakt, waarna de index in het laatste kwartier van de handel toch weer terrein prijs gaf. Uiteindelijk sloot de hoofdindex een half procent lager. Het muntpaar euro/dollar liet daarnaast een vrij forse beweging zien. De oplopende Amerikaanse renteverwachting ging hand in hand met een aansterkende dollar. Voorafgaand aan het renbesluit noteerde de euro/dollar op 1,2120, terwijl er vanochtend een stand van 1,1997 op de borden stond. In Azië koersen de hoofdindices vanochtend overwegend lager, maar alleen de Nikkei index in Tokio geeft echt terrein prijs met een verlies van meer dan 1 procent. De Chinese beurzen noteren wel nipt in het groen. Een julifuture voor een vat ruwe olie sloot woensdagavond vrijwel onveranderd op 72,15 dollar op de New York Mercantile Exchange. Begin dit jaar noteerde de future nog onder de 50 dollar. Beleggers hebben vandaag onder meer oog voor de inflatie in de eurozone in mei en de wekelijkse Amerikaanse steunaanvragen. Bedrijfsnieuws Berenberg verhoogde het koersdoel voor het aandeel Alfen van 76,00 naar 81,00 euro met handhaving van het koopadvies. De raad van commissarissen van kaartenspecialist GeoJunxion droeg Ivo Vleeschouwers voor als nieuwe CEO. Slotstanden Wall Street De S&P 500 index daalde woensdag 0,5 procent tot 4.223,70 punten, de Dow Jones index verloor 0,8 procent op 34.033,67 punten en de Nasdaq sloot 0,2 procent lager op 14.039,68 punten. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.