Crystal Peak met SPAC naar de Amsterdamse beurs

(ABM FN-Dow Jones) Crystal Peak wil deze maand een Special Purpose Acquisition Company, ofwel SPAC, op de Amsterdamse beurs noteren. Dit maakte de onderneming onder leiding van Michael Tobin, Rupert Robson en Seth Schelin donderdagochtend bekend. Crystal Peak hoopt met de beursgang circa 150 miljoen dollar op te halen om dit bedrag vervolgens binnen achttien maanden te kunnen investeren in een techbedrijf in Europa, het Midden-Oosten of Afrika. Er zullen zogenoemde units worden verkocht tegen 10,00 dollar per stuk. Een unit bestaat uit één aandeel en een halve warrant. Meteora Capital Partners en Atalaya Capital Management lieten al weten om voor in totaal 30 miljoen dollar in te schrijven op de beursgang. De drie oprichters leggen samen met de hoeksteeninvesteerders 5,5 miljoen dollar in om de kosten van de beursgang en het werkkapitaal te dekken. Jefferies en Van Lanschot Kempen Wealth Management begeleiden Crystal Peak bij de beursgang. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

