TikTok-eigenaar ByteDance ziet omzet aantrekken

(ABM FN-Dow Jones) ByteDance heeft in het afgelopen jaar de omzet ruimschoots zien verdubbelen tot 34,3 miljard dollar. Dit deelde het Chinese moederbedrijf van TikTok donderdag via een memo met werknemers, die in handen kwam van The Wall Street Journal.

In het afgelopen jaar steeg de omzet met 111 procent, terwijl de brutowinst met 93 procent steeg tot 19 miljard dollar.

ByteDance had in december 2020 ongeveer 1,9 miljard maandelijks actieve gebruikers op al zijn platforms. Naast TikTok, is het bedrijf ook eigenaar van een vergelijkbare app Douyin en een nieuwsapp Jinri Toutiao.

Wel maakte ByteDance bekend tussen januari en december vorig jaar een operationeel verlies te hebben geboekt van 2,1 miljard dollar. Dit kwam met name door hogere kosten als gevolg van een compensatieplan voor werknemers, aldus bronnen tegenover The Wall Street Journal. In 2019 boekte ByteDance nog een operationele winst van 684 miljoen dollar.

Onder de streep stond een nettoverlies van 45 miljard dollar, vooral vanwege een boekhoudkundige aanpassing met betrekking tot de waardering van converteerbare aandelen.