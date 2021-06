Wall Street lager gesloten na rentebesluit Fed

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn woensdag lager gesloten, nadat de Federal Reserve hintte op twee renteverhogingen in 2023.

De toonaangevende S&P 500 index daalde 0,5 procent tot 4.223,74 punten, de Dow Jones index verloor 0,8 procent op 34.034,92 punten en de Nasdaq sloot 0,2 procent lager op 14.039,68 punten.

Het zwaartepunt lag woensdag bij het Fed-rentebesluit. Conform de verwachting handhaafde de Amerikaanse centrale bank zijn belangrijkste rentetarief en obligatieopkoopprogramma. De grote verrassing kwam van het dotplot, "aangezien deze twee renteverhogingen laat zien in 2023, terwijl daar in maart nog geen sprake van was", zei marktanalist Philip Marey van Rabobank. Desondanks herhaalde de centrale bank zijn visie dat de stijgende inflatie slechts een tijdelijke factor is.

De Fed herhaalde zich in de begeleidende verklaring te blijven inzetten om zijn volledige scala aan instrumenten te gebruiken om de Amerikaanse economie te ondersteunen, waarbij de centrale bank streeft naar maximale werkgelegenheid en het bevorderen van zijn prijsstabiliteitsdoelstellingen. De centrale bank streeft daarbij naar een inflatie die enige tijd licht boven de 2 procent kan noteren, maar zich in de loop van de tijd verankert op 2 procent. De Fed verwacht zijn accommoderende beleid te handhaven totdat deze resultaten zijn bereikt.

De PCE-inflatie wordt voor 2021 geraamd op een mediaan van 3,4 procent, terwijl in maart nog werd uitgegaan van 2,4 procent. De raming voor 2022 werd opwaarts bijgesteld van 2,0 naar 2,1 procent en ook de raming voor 2023 werd opwaarts bijgesteld naar een mediaan van 2,2 procent, tegen 2,1 procent eerder. Voor de lange termijn is de mediaan vastgesteld op 2,0 procent.

Ook de groeiramingen voor het reële bruto binnenlands product werden opwaarts bijgesteld. De centrale bank voorziet in 2021 een groei van 7 procent, waar eerder nog werd uitgegaan van een groei met 6,5 procent. De groeiraming voor 2022 werd gehandhaafd op 3,3 procent, terwijl de BBP-groei voor 2023 opwaarts werd bijgesteld naar 2,4 procent, tegen een groei met 2,2 procent eerder.

Op macro-economisch vlak werd tevens bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de VS vorige week is gestegen met 4,2 procent. De marktindex steeg van 645,4 naar 672,4.

Het aantal in aanbouw genomen woningen in de Verenigde Staten is in mei op maandbasis met 3,6 procent gestegen tot 1,572 miljoen woningen, terwijl het aantal afgegeven bouwvergunningen daalde met 3,0 procent tot 1,681 miljoen.

De Amerikaanse importprijzen stegen in mei op maandbasis met 1,1 procent, terwijl de exportprijzen met 2,2 procent stegen.

De euro/dollar noteerde op 1,2013. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,2115 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,2124 op de borden.

Een julifuture voor een vat ruwe olie sloot woensdag 0,04 procent, ofwel 0,03 dollar, hoger op 72,15 dollar op de New York Mercantile Exchange, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week fors zijn gedaald.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de Verenigde Staten een drietal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen en de Philadelpia Fed-index van juni, gevolgd door de leidende indicatoren van mei.

Bedrijfsnieuws

Oracle heeft een omzetgroei van 8 procent geboekt in het afgelopen kwartaal en realiseerde een recordwinst over het afgelopen boekjaar. Het aandeel daalde circa 5,5 procent.

Regeneron Pharmaceuticals heeft een antistof ontwikkeld die het risico van patiënten met het coronavirus om te overlijden aanzienlijk zou beperken, volgens een groot Brits onderzoek bij bijna 10.000 in het ziekenhuis opgenomen patiënten. Het risico zou met een vijfde zijn verlaagd door de antistof. Het middel heeft geen toegevoegde waarde als de patiënt zelf al antistoffen heeft aangemaakt. Het aandeel verloor 0,3 procent.

De Chinese vrachtvervoer-startup Full Truck Alliance, die een Uber-achtige dienst aanbiedt voor vrachtwagens, wil 1,6 miljard dollar ophalen met zijn beursgang in de Verenigde Staten, bleek uit een melding aan toezichthouders. Het bedrijf, ook bekend als Manbang Group, heeft onder andere Alphabet en een investeringsfonds van het Japanse Softbank achter zich.

Private-equity bedrijf Platinum Equity neemt de uitgever van studieboeken McGraw Hill over van Apollo Global Management. Het zou gaan om een deal van 4,5 miljard dollar, meldde The Wall Street Journal.

Southwest Airlines heeft 500 vluchten moeten annuleren vanwege technische problemen. De verbinding tussen verschillende systemen was uitgevallen, zei een woordvoerder. Het aandeel daalde 0,7 procent.