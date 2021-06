Beursblik: Fed-voorzitter bagatelliseert veranderde dot plot Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) Fed-voorzitter Jerome Powell bagatelliseert veranderde dotplot tijdens persconferentie met de opmerking dat deze met een korreltje zout genomen moeten worden, maar dit bleek niet overtuigend genoeg, aangezien de dollar zijn winst wist vast te houden. Dit zei valuta-analist Ima Sammani van Monex Europe in reactie op de persconferentie van Fed-voorzitter Powell volgend op het rentebesluit. De EURUSD bleef vlak boven de 1,20 hangen terwijl de verliezen in opkomende markten valuta’s nog groter waren. "Powell’s commentaar - of eigenlijk gebrek aan commentaar - over het afbouwen van het opkoopprogramma kon de markten ook niet bekoren. Hoewel de voorzitter zei dat er wat progressie bereikt is in de data sinds april, kon dit nog niet 'substantieel' worden genoemd - een woord dat in de huidige en meest recente persverklaring bestempeld werd als onmisbaar om het opkoopprogramma af te bouwen", zei Sammani. "Onze verwachting blijft dat de Fed het afbouwen van het opkoopprogramma rond het Jackson Hole symposium in augustus of de Fed vergadering in september officieel zal aankondigen. De voorzichtige aanpak van Powell versterkt deze visie", aldus de analiste. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

