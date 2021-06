Beursblik: Fed signaleert twee renteverhogingen in 2023 Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) Waar in maart nog geen renteverhogingen verwacht werden, signaleert de Fed nu twee renteverhogingen in 2023. Dit is volgens valuta-analist Ima Sammani van Monex Europe de belangrijkste boodschap van de Federal Reserve na publicatie van het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank en de begeleidende dotplot. De grote hap die uit EURUSD werd genomen in de tellen na het rentebesluit kwam dan ook niet voort uit de persverklaring maar uit een grote verandering in de zogeheten dot plot, zei Sammani. Conform de verwachting handhaafde de centrale bank zijn belangrijkste rentetarief en obligatie-opkoopprogramma. "Waar in maart nog geen renteverhogingen verwacht werden, signaleert de Fed nu twee renteverhogingen in 2023. Slechts 5 van de 11 beleidsmakers verwachten dat rentes in 2023 ongemoeid blijven. Deze verandering gaat gepaard met een opwaartse herziening van het inflatiecijfer van 2023 van 0,1 procentpunt, waardoor de verwachting voor 2023 nu op 2,2 procent staat, terwijl het werkloosheidscijfer van 2022 ook minimaal aangepast is", aldus Sammani. "Op het eerste gezicht lijkt eerdere communicatie van de Fed - waarin benadrukt werd dat de hoge inflatie van tijdelijke aard is - ter discussie gesteld te worden nu de beleidsmakers hun consensus verschuiven naar een snellere normalisatie cyclus dan waar eerder op gehint werd", voegde zij toe. Het euro-dollar-paar noteerde woensdag na publicatie van het rentebesluit 0,9 procent lager op 1,2022. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.