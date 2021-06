Beursblik: dotplot grote verrassing rentebesluit Fed Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) De grootse verrassing van het rentebesluit van de Federal Reserve is de begeleidende dotplot, die de Amerikaanse centrale bank publiceerde, aangezien deze twee renteverhogingen laat zien in 2023. Dit zei marktanalist Philip Marey van Rabobank woensdag laat in reactie op het rentebesluit. Conform de verwachting handhaafde de centrale bank de belangrijkste rente, evenals zijn obligatieopkoopprogramma. "De grootste verrassing zat in de dotplot", zei Marey, "aangezien deze twee renteverhogingen laat zien in 2023, terwijl daar [na publicatie van de dotplot] in maart nog geen sprake van was. Wat volgens Marey tevens opviel is dat de centrale bank opnieuw herhaalde de stijgende inflatie nog steeds te zien als een tijdelijke factor. Het euro-dollar-paar zakte na publicatie van het besluit 0,9 procent weg tot 1,2023. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

