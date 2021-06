Amerikaanse centrale bank signaleert twee renteverhogingen in 2023 (Update2)

He, waarom niet nog meer stimuleren (120 miljard per maand is peanuts), dat is prima voor de beurs. Laat die geldpers toch draaien, stelletje saaie ongezellige gasten die FED. Inflatieverwachting maar 1% omhoog bijgesteld (tot 3,4% op jaarbasis).....veel te laag.....economie heeft 10% nodig, dan hebben we een gezonde groei!



Ik zeg geen 120 miljard per maand printen, maar 300 miljard per maand (gewoon uitdelen) en in 2022 naar 400 miljard per maand en in 2024 naar 500 miljard per maand.......dan krijgen we echt groei en hoeft niemand meer te werken, toch?