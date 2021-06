Europese beurzen overwegend hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag overwegend hoger gesloten.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,2 procent tot 459,86 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 0,1 procent op 15.710,57 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,2 procent op 6.652,65 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,2 procent hoger op 7.184,95 punten.

Het zwaartepunt van de handelsdag ligt woensdagavond bij het rentebesluit van de Federal Reserve. De markt rekent erop dat de Amerikaanse centrale bank zijn belangrijkste rentetarief zal handhaven en ook het opkoopbeleid ongewijzigd zal laten ondanks de sterk oplopende inflatie in de VS. De markt kijkt met name uit naar hints over een toekomstige verkrapping van het soepele monetaire beleid.

"Het besluit van de Fed zal waarschijnlijk gevolgen hebben voor Europese aandelen, maar dit zal van korte duur zijn, aangezien de Europese Centrale Bank nog geen signalen afgeeft die wijzen op verkrapping, waardoor kans op hogere niveau's [op de beurzen] aanwezig blijft", zei analist Pierre Veyret van ActivTrades.

Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat de Britse consumentenprijzen in mei in eenzelfde tempo zijn gestegen als ik april, terwijl de kerninflatie de verwachtingen overtrof. De producentenprijzen liepen iets harder op dan verwacht.

Gedurende de tweede helft van de handelsdag kwam uit de VS het nieuws dat het aantal hypotheekaanvragen in de VS vorige week zijn gestegen met 4,2 procent. Het aantal in aanbouw genomen woningen in de Verenigde Staten is in mei op maandbasis met 3,6 procent gestegen, terwijl het aantal afgegeven bouwvergunningen daalde met 3,0 procent.

De Amerikaanse importprijzen stegen in mei op maandbasis met 1,1 procent, terwijl de exportprijzen met 2,2 procent stegen.

De euro/dollar noteerde op 1,2119. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,2425 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,2124 op de borden.

Olie noteerde woensdag 1,0 procent hoger, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week fors zijn gedaald.

Bedrijfsnieuws

Het Belgische Colruyt daalde 11,0 procent, nadat de supermarktketen een tegenvallende winst en outlook afgaf.

Mijnbouwers stonden woensdag onder druk, nadat Beijing aankondigde in de nabije toekomst de nationale reserves van bijvoorbeeld koper en aluminium vrij te geven om het aanbod en de prijzen stabiel te houden. Anglo American daalde 1,2 procent, Glencore verloor 1,0 procent, terwijl Rio Tinto nipt hoger sloot.

Het Duitse SAP verloor ruim 1,0 procent, nadat zijn Amerikaanse rivaal Oracle met cijfers kwam. Het concern gaf een teleurstellende outlook af voor het lopende kwartaal.

Deutsche Telekom zoekt financiële partners voor investeringen in een netwerk voor snel internet en zou volgens Reuters ook zijn gestart met de verkoop van T-Mobile Netherlands. Het aandeel Deutsche Telekom daalde 0,4 procent.

Tussenstanden Wall Street



Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index vlak op 4.247,44 punten. De Dow Jones index daalde 0,1 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,2 procent in het groen.