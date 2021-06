ETF-markt iets volatieler in mei Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Flow Traders

(ABM FN-Dow Jones) De markt voor Exchange Traded Products zoals indextrackers was in mei volatieler dan in april, maar minder volatiel dan in de voorgaande drie maanden. Dat bleek woensdag uit een maandelijks marktrapport van handelshuis Flow Traders. De gemiddelde VIX, een indicator voor de marktvolatiliteit, kwam uit op 20,10, tegen 17,52 een maand eerder en 22,26 in maart. De marktvolatiliteit is een belangrijke factor voor de marge die Flow Traders kan rekenen voor zijn dienstverlening. Het verhandelde volume aan zogeheten ETFs, voor Exchange Traded Funds, steeg van 2.641 miljard dollar in april naar 2.963 miljard dollar in mei. De stijging vond vooral plaats in de Amerika's. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

