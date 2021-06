AEX met kleine winst richting rentebesluit

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag licht hoger gesloten in aanloop naar het rentebesluit van de Federal Reserve nabeurs, met verliezen voor de energie- en grondstoffensector en winsten voor internetbedrijven en makers van consumptiegoederen.

De AEX sloot 0,3 procent hoger op 733,50 punten. De Midkap-index won 0,1 procent tot 1.062 punten en de Smallcaps verloren 0,7 procent.

"Technisch gezien heeft de markt zo ongeveer voor de zevenentwintigste keer het niveau van 734 punten opgezocht", zei beursexpert André Brouwers van Het Beleggingsinstituut, nadat de AEX in de loop van de dag vier keer op hetzelfde niveau bleef steken en weer terugviel. Volgens Brouwers wordt de aanval wel met steeds meer kracht ingezet en lijkt de beurs zich op te maken voor een doorbraak naar boven.

Kijkend naar de plussen en minnen van de individuele fondsen was er niet veel beweging waarneembaar, in aanloop naar het rentebesluit van de Federal Reserve. "Vroeger had je zo'n reclame waarin kinderen met grote ogen naar een reep Kwatta-chocola keken. Nu kijken ze naar Jerome Powell, die voor iedereen meer lekkers lijkt te hebben", aldus Brouwers.

De Federal Reserve kan maar één ding doen en dat is de bekende langspeelplaat afdraaien. "Ze zullen altijd supervoorzichtig zijn", stelde Brouwers, "omdat de markt enorm negatief zal reageren zodra ze over tapering beginnen. Ik denk dat we zulke onnozelheid niet hoeven te verwachten." Overigens kan de markt ook nog reageren als Powell niets zegt, tekende Brouwers daarbij aan.

Ook volgens investment manager Simon Wiersma van ING is de kans groot dat dat de markt tot augustus, bij de centralebankentop in het Amerikaanse Jackson Hole, moet wachten op een verandering in het ruime monetaire beleid.

Volgens Brouwers maakt de beurs zichzelf kwetsbaar door extreem optimistisch te zijn. Hij noemde het opmerkelijk dat de rente op Amerikaanse staatsleningen is teruggevallen, hoewel er al maanden wordt gediscussieerd over een al dan niet tijdelijke hoge inflatie. Wie niet gelooft dat die inflatie voorbijgaat, moet zorgen dat hij bijtijds is uitgestapt, adviseerde Brouwer. "Ik ben zelf ook wat sceptischer."

Economisch nieuws was er uit de VS, waar de importprijzen en ook de exportprijzen flink stegen in mei. Een huizenmarktcijfer viel juist wat tegen, ondanks een stijging.

De euro/dollar noteerde op 1,2126. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,2128 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er ook 1,2128 op de borden.

De olieprijzen stegen verder, met 0,5 procent voor Brent-olie en 0,1 procent voor West Texas Intermediate, na een forse daling van de Amerikaanse olievoorraden in de afgelopen week.

Ook kregen beleggers nieuwe Britse inflatiecijfers voorgelegd. De prijzen in het VK stegen op maandbasis met een stevige 0,6 procent.

Stijgers en dalers



Onder de hoofdaandelen trokken internetbedrijven Prosus en Just Eat Takeaway.com de kar. De internetinvesteerder won 1,8 procent en de maaltijdbezorger 1,3 procent. Ook Heineken was in trek, evenals DSM en ASML.

Opvallend vond Brouwers dat het aandeel Royal Dutch Shell stilviel ondanks de verder stijgende olieprijs, terwijl er eerder deze week toch een plafond leek te zijn doorbroken door Shell. De beursexpert ziet een prima verdiencapaciteit voor Shell bij deze olieprijzen.

ArcelorMittal leverde 1,6 procent in. "Iedereen lijkt te snappen dat de wereld niet door kan gaan met staal produceren in het huidige tempo", zei Brouwers, en dat er na de inhaalvraag na de coronacrisis een stabilisatie moet volgen.

Dit is volgens Brouwers minder duidelijk bij een aandeel zoals ASML, waar beleggers steeds maar meer groei lijken in te prijzen. "Iedereen wil de winnaars hebben", vatte de beursexpert samen.

In de AMX won OCI 1,6 procent op 22,68 euro. Morgan Stanley verhoogde het koersdoel van 23,00 naar 26,50 euro. OCI profiteert volgens de zakenbank nog altijd van de hogere prijzen voor stikstof en methanol.

Verder stegen onder andere PostNL en JDE Peet's minder dan een procent. JDE Peet's heeft het Australische Campos Coffee ingelijfd.

Fugro droeg de rode lantaarn met een min van 2,3 procent.

Onder de kleine aandelen won Sif Holding 1,3 procent, terwijl Wereldhave ruim 4 procent verloor.

Het lokaal genoteerde Holland Colours werd 4,5 procent duurder.

Tussenstand Wall Street

Bij de slotgong op Beursplein 5 noteerden de Amerikaanse beurzen rond de slotkoersen van dinsdag.