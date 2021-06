Futures wijzen op vlakke start Wall Street Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan woensdag een vlakke opening tegemoet. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden rond lunchtijd tot 0,1 procent in het groen. De Nasdaq lijkt ook 0,1 procent hoger te zullen openen. De aandacht ligt bij de nieuwe schattingen van de Federal Reserve voor de inflatie en de economische groei. Deze kunnen indicaties bieden voor de vraag wanneer beleidsmakers het ondersteunende beleid voor de economie zullen gaan afbouwen. De aandelenmarkten schommelen intussen rond recordniveaus, omdat beleggers rekenen op een sterk economisch herstel na de coronacrisis, terwijl de ondersteunende maatregelen nog aanwezig blijven. Economische cijfers gaven dinsdag een gemengd beeld af over de Amrikaanse economie, met stijgende producentenprijzen en lagere consumentenbestedingen. "We hebben de aanvankelijke uitbundigheid gehad en keren nu een beetje terug naar de werkelijkheid. Markten zijn ook minder liquide nu de zomer is begonnen en ze verwerken ook een deel van de vooruitgelopen verwachtingen", stelde Shaniel Ramjee van Pictet Asset Management. De relatief zwakke detailhandelsomzet vermindert volgens Ramjee de zorgen dat de Fed sneller dan verwacht zijn stimulering gaat terugschroeven. Het rentebesluit van de Fed volgt om acht uur 's avonds. De zogenaamde 'dot plot' met de renteverwachtingen van individuele commissieleden kunnen wijzen op een eerdere renteverhoging dan bij voorgaande ramingen. Ook zal er waarschijnlijk een discussie op gang komen over de vraag wanneer en hoe het opkoopprogramma van obligaties kan worden verkleind. Er zijn voorbeurs ook economische cijfers over in aanbouw genomen woningen in mei. De olieprijs was stabiel na recente stijgingen. Een juli-future West Texas Intermediate steeg nauwelijks tot 72,15 dollar, terwijl een augustus-future Brent 0,1 procent duurder werd op 74,04 dollar. De euro/dollar noteerde op 1,2124. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er 1,2127 op de borden. Bedrijfsnieuws Regeneron Pharmaceuticals heeft een antistof ontwikkeld die het risico van patiënten met het coronavirus om te overlijden aanzienlijk zou beperken, volgens een groot Brits onderzoek bij bijna 10.000 in het ziekenhuis opgenomen patiënten. Het risico zou met een vijfde zijn verlaagd door de antistof. Het middel heeft geen toegevoegde waarde als de patiënt zelf al antistoffen heeft aangemaakt. De Chinese vrachtvervoer-startup Full Truck Alliance, die een Uber-achtige dienst aanbiedt voor vrachtwagens, wil 1,6 miljard dollar ophalen met zijn beursgang in de Verenigde Staten, bleek uit een melding aan toezichthouders. Het bedrijf, ook bekend als Manbang Group, heeft onder andere Alphabet en een investeringsfonds van het Japanse Softbank achter zich. Private-equity bedrijf Platinum Equity neemt de uitgever van studieboeken McGraw Hill over van Apollo Global Management. Het zou gaan om een deal van 4,5 miljard dollar, meldde The Wall Street Journal. Southwest Airlines heeft 500 vluchten moeten annuleren vanwege technische problemen. De verbinding tussen verschillende systemen was uitgevallen, zei een woordvoerder. Oracle heeft een omzetgroei van 8 procent geboekt in het afgelopen kwartaal en realiseerde een recordwinst over het afgelopen boekjaar. Het aandeel lijkt bijna 5 procent lager te gaan openen. Slotstanden De Dow Jones-index sloot dinsdag 0,3 procent lager op 34.299,33 punten. De S&P500-index sloot 0,2 procent lager op 4.246,59 punten en technologie-index Nasdaq verloor 0,7 procent tot 14.072,86 punten. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

