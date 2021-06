Europese beurzen licht hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag licht hoger in afwachting van de rentevergadering van de Federal Reserve die vanavond op de agenda staat.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur een plus van 0,2 procent op 459,70 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,1 procent naar 15.751,70 punten. De Franse CAC 40 noteerde een eveneens een plus van 0,1 procent met een stand van 6.646,49 punten. De Britse FTSE steeg woensdag 0,1 procent naar 7.180,40 punten.

De industriële productie van China liet in mei een flinke stijging zien, maar bleef met 8,8 procent achter bij de plus van 9,8 procent in april. Het cijfer was wel conform verwachting. De detailhandelsverkopen in mei lieten een stijging op jaarbasis zien van 12,4 procent, maar bleven daarmee toch achter op zowel de stijging in april als de verwachting van economen.



De Britten publiceerden woensdag de consumenten- en producentenprijzen over mei. De eersten bleken op maandbasis in eenzelfde tempo te zijn gestegen als in april, terwijl de kerninflatie de verwachtingen overtrof. De producentenprijzen liepen iets harder op dan verwacht.

Vanmiddag komen de Amerikanen met woningbouwdata en de bouwvergunningen over mei, de importprijzen over dezelfde maand en de wekelijkse olievoorraden naar buiten.

Sprekers zijn vandaag de vice-voorzitter van de Europese Centrale Bank Luis de Guindos en de Amerikaanse minister van financiën Janet Yellen, die vandaag voor een comité van de Senaat verantwoording moet afleggen voor de begroting over 2022.

Olie noteerde woensdag hoger. Een juli-future West Texas Intermediate noteerde 0,1 procent in het groen op 72,15 dollar, terwijl voor een augustus-future Brent 74,05 dollar werd betaald, een stijging van eveneens 0,1 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,2127 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,2128 op de borden.



Bedrijfsnieuws

In Parijs was de koers van het aandeel Worldline onder de hoofdaandelen voorlopig de belangrijkste stijger, terwijl het aandeel ArcelorMittal met een verlies van 2,3 procent de sterkste daler was.

In Frankfurt noteerde Continental 1,8 procent lager en voerde daarmee de lijst van dalers aan.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan woensdag vermoedelijk een vlakke opening tegemoet.

De Dow Jones-index sloot dinsdag 0,3 procent lager op 34.299,33 punten. De S&P500-index sloot 0,2 procent lager op 4.246,59 punten en technologie-index Nasdaq verloor 0,7 procent tot 14.072,86 punten.