Beursblik: koers Sligro loopt vooruit op herstel

Beeld: Sligro Food Group

(ABM FN-Dow Jones) ING signaleert een verschil in de koersontwikkeling van het aandeel Sligro en het herstel van de markt. Dit viel woensdag op te maken uit een analyse van ING. Sligro heeft volgens ING de eerste de coronadip alweer ingelopen, terwijl de markt nog duidelijk een gat heeft te overbruggen met de cijfers uit 2019. ING haalde in zijn analyse de marktdata aan over periode 5, die liep van 26 april tot 23 mei dit jaar, waarin de dienstverlenende voedingssector op jaarbasis een versnelling in de groei liet zien van 133,9 procent tegen 107,4 procent over de voorgaande periode. Bij deze groeicijfers zijn wel wat opmerkingen te maken. Ten eerste was periode 5 van 2020 een dramatische fase waarin de sector 69,8 kromp en de stijging van dit jaar danig vertekent. De leveringen aan horeca kent nog altijd een verschil van 29,4 procent in het nadeel van periode 5 van dit jaar. Ten tweede verwacht de bank de komende maanden een faillissementsgolf in de horeca. ING heeft het advies voor het aandeel Sligro op Houden staan met een koersdoel van 19,00 euro. De koers van het aandeel Sligro noteerde woensdag op groen Damrak 0,8 procent lager op 26,20 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

