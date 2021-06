Amsterdamse beurs staat voor vlakke opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag vermoedelijk een vlakke opening tegemoet. Futures op de AEX noteren circa een uur voor de openingsgong fractioneel in het groen. Dinsdag eindigde de hoofdgraadmeter nog 0,1 procent hoger op 730,98 punten.

"Hoewel de Europese beurzen dinsdag opnieuw hoger sloten, bleken de Amerikaanse beurzen iets minder uitbundig, waarbij de Dow Jones-index voor de zesde dag op rij daalde", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. Toch zag Hewson dat de S&P 500 een nieuw record neerzette, voordat de hoofdgraadmeter de weg omlaag vond.

"Ondanks de lagere koersen op Wall Street, lijken de Europese beurzen fractioneel hoger te openen", aldus Hewson.

Beleggers houden vandaag vermoedelijk hun kruit droog in aanloop naar het rentebesluit van de Federal Reserve. De markt hoopt een duidelijker beeld te krijgen van de visie van de centrale bank op de economie en inflatieverwachtingen.

"Beleggers kijken vol spanning of de Fed binnenkort over zal gaan tot tapering", aldus Louis Navellier van vermogensbeheerder Navellier & Associates. Ook IG denkt dat de markt de dot plot, de economische verwachtingen en opmerkingen van Jerome Powell vandaag onder een vergrootglas legt op zoek naar signalen dat tapering ophanden is.

De Fed kan suggereren dat de centrale bank overweegt de omvang van het opkoopprogramma van obligaties in te dammen. Dit zou de rentes kunnen aanjagen, hetgeen negatief is voor de waardering van aandelen. Bovendien zijn er zorgen dat de centrale bank de kortetermijnrentes sneller dan verwacht zal verhogen, nu de inflatie flink stijgt.

"De angst dat de centrale bank een hawkish houding aanneemt, lijkt de beurzen momenteel in de greep te houden", aldus strateeg Dennis DeBusschere van Evercore.

De Amerikaanse beurzen sloten dinsdag nog lager, na tegenvallende cijfers over de winkelverkopen. De detailhandelsverkopen in de VS daalden in mei harder dan vooraf gedacht, met 1,3 procent, waar een daling met 0,7 procent was voorspeld. Er werden met name minder goederen gekocht, wat mede het gevolg lijkt van verstoringen in de aanvoerketen.

Dat de inflatie oploopt in de VS, bleek uit de Amerikaanse producentenprijzen die in mei 0,8 procent stegen, waar vooraf een toename met 0,5 procent was voorzien. De Empire State Index, een indicator voor de staat New York, daalde voor de tweede maand op rij. De industriële productie groeide 0,8 procent, wat meer was dan verwacht, in mei.

De Aziatische beurzen noteerden woensdag over de brede linie lager, maar de verliezen bleven beperkt.

De future voor een vat ruwe olie sloot dinsdag 1,7 procent hoger op 72,12 dollar per vat. De olieprijs is dit jaar daarmee al bijna 50 procent gestegen. De vraag naar olie zal vermoedelijk blijven groeien gedurende de zomer, nu de beperkingen vanwege het coronavirus in de Verenigde Staten en in grote delen van de wereld steeds minder worden. Staten aan de Amerikaanse oostkust zoals New York en Vermont, die tot nu toe voorzichtig bleven, kondigden deze week aan dat ze bijna alle resterende beperkingen opheffen, gezien de hoge vaccinatiegraad. In de Aziatische handel vanochtend koersten de olieprijzen nog eens 0,6 procent hoger.

De euro/dollar noteerde op 1,2127. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,2128 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er ook 1,2128 op de borden. TD Securities stelt dat de dollar kan profiteren van een mogelijke verandering in het extreem ruime beleid van de Fed. "Een minder dovish toon vandaag zal onze visie ondersteunen dat de dollar een bodem heeft gevonden en dat de greenback aan het begin van het derde kwartaal zal stabiliseren."

Naast het rentebesluit kijken beleggers vandaag onder meer uit naar de wekelijkse olievoorraden in de VS en verwerken zij Britse inflatiecijfers.

Bedrijfsnieuws

Morgan Stanley verhoogde het koersdoel voor OCI van 23,00 naar 26,50 euro bij een ongewijzigd Overwogen advies.

JDE Peet's heeft het Australische Campos Coffee ingelijfd. Campos wordt in meer dan 600 Australische cafés geschonken. Daarnaast heeft het merk zijn eigen flagship cafés en vindt de koffie van Campos zijn weg naar de consument via de retail en directe kanalen. Financiële details werden neit gegeven.

NSI geeft voor 50 miljoen euro nieuwe achtjarige obligaties uit aan Athene, een onderdeel van Apollo Global Management.

Adrie van der Ven stapt per 1 januari 2022 op als COO van ForFarmers.

Slotstanden Wall Street

De S&P500-index sloot dinsdag 0,2 procent lager op 4.245,30 en technologie-index Nasdaq verloor 0,7 procent tot 14.035,77 punten. De Dow Jones-index ging ook 0,3 procent omlaag op 34.299,33 punten.