Europese beurzen openen fractioneel hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan woensdag een iets hogere opening tegemoet in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve.

IG voorziet een openingswinst van een half punt voor de Duitse DAX, een plus van 4 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 7 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen sloten dinsdag overwegend hoger, ook al in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve dat woensdagavond naar buiten komt.

Het rentebesluit wordt gevolgd door een toelichting door voorzitter Jerome Powell. Ook staan er nieuwe ramingen en de 'dot plot' klaar.

"Er lijkt een rotsvast vertrouwen bij beleggers dat de Fed in deze beleidsvergadering nog niet zal spreken over mogelijke 'tapering' en de geldkraan in de VS nog geruime tijd open zal houden", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

Mocht er toch een signaal komen van een verwachte renteverhoging in 2023, bijvoorbeeld in de 'dot plot' van renteverwachtingen van beleidsmakers, dan kan dit gunstig uitpakken voor de Amerikaanse dollar, stelde TD Securities.

Van de economische cijfers uit de Verenigde Staten vandaag, waren vooral de detailhandelsverkopen in mei van belang. Deze lieten een daling zien van 0,6 procent, maar nog wel forse groei op jaarbasis. De Amerikaanse beurzen zakten in het rood na het licht tegenvallende cijfer.

De Amerikaanse president Joe Biden sprak dinsdag met de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen en de voorzitter van de Europese Raad Charles Michel. De leiders publiceerden een verklaring over een hernieuwd transatlantisch partnerschap, nadat de betrekkingen onder de vorige Amerikaanse president Donald Trump wat waren bekoeld.

Ook werd een jarenlang conflict over overheidssubsidies voor Airbus en Boeing opgelost. De EU en de VS kwamen onder meer overeen om importheffingen ter waarde van 11,5 miljard dollar voor een periode van vijf jaar op te schorten.

Bedrijfsnieuws

Airbus won 0,7 procent na het akkoord tussen de EU en VS over verstrekte subsidies aan Airbus en Boeing.

Energie-aandeel Shell kon 1,4 procent bijschrijven, nadat het aandeel maandag ook al een sterke stijging liet zien. Ook BP en Total stegen, maar veel minder sterk.

Deutsche Lufthansa overweegt een kapitaalverhoging om in te kunnen spelen op een herstel in de luchtvaartsector. Dit maakte de Duitse luchtvaartmaatschappij maandagavond laat bekend met de presentatie van de doelen voor 2024. Het aandeel eindigde 3,2 procent lager.

H&M heeft in het tweede kwartaal van het lopende gebroken boekjaar de omzet flink zien herstellen en zag de opwaartse trend begin juni doorzetten. Vergeleken met dezelfde periode in 2019, dus voordat de coronacrisis toesloeg, was er sprake van een plus van 2 procent. Het aandeel verloor 3,7 procent.

Modehuis Inditex was een sterke daler in Madrid, en sloot 2,3 procent lager.

In Frankfurt steeg Siemens 2 procent. In Parijs werden de stijgers aangevoerd door Air Liquide dat 2,6 procent won. Staalreus Arcelor Mittal verloor 4 procent.

Ook mijnbouwer Anglo American daalde in Londen 3,7 procent.

Luxe-namen LVMH, Oréal en Kering stonden in Parijs bij de stijgers.

Euro STOXX 50 4.143,52 (+0,26%)

STOXX Europe 600 458,81 (+0,11%)

DAX 15.729,52 (+0,36%)

CAC 40 6.639,52 (+0,35%)

FTSE 100 7.172,48 (+0,36%)

SMI 11.921,97 (+0,47%)

AEX 730,98 (+0,12%)

BEL 20 4.221,19 (+0,01%)

FTSE MIB 25.736,75 (-0,08%)

IBEX 35 9.230,70 (-0,54%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures woensdag lager.

De Amerikaanse beurzen sloten dinsdag lager, na tegenvallende cijfers over winkelverkopen, en in afwachting van het rentebesluit van de Fed op woensdag.

Beleggers verwachten dat aandelen dit jaar zullen blijven stijgen door het ruime monetaire beleid. Velen rekenen erop dat de hogere inflatie van tijdelijke aard zal zijn. Als er signalen komen dat de inflatie langduriger hoog is, of als de Federal Reserve hint op een minder ruim monetaire regime, kan het vertrouwen bij beleggers wel worden geschokt, volgens geldbeheerders.

"Beleggers lijken wat meer overtuigd dat de Fed doet wat ze zegt te gaan doen en niets verandert", zei Edward Smith van Rathbone Investment Management. "Dat zou goed moeten zijn voor de aandelenmarkten."

De rente op tienjarige Amerikaanse staatsleningen was ongewijzigd op 1,499 procent. Een daling van de rente vorige week, na een eerdere stijging, is een belangrijk teken dat beleggers geloven dat de hogere inflatie tijdelijk en niet structureel is.

Voordat de Fed woensdag zijn rentebesluit bekend maakt, konden beleggers dinsdag aan de slag met een aantal toonaangevende macrocijfers.

De detailhandelsverkopen in de VS daalden in mei harder dan vooraf gedacht, met 1,3 procent. Er werden met name minder goederen gekocht, wat mede het gevolg lijkt van verstoringen in de aanvoerketen.

Dat de inflatie oploopt in de VS, bleek uit de Amerikaanse producentenprijzen die in mei 0,8 procent stegen, waar vooraf een toename met 0,5 procent was voorzien. De Empire State Index, een indicator voor de staat New York, daalde voor de tweede maand op rij. De industriële productie groeide 0,8 procent, wat meer was dan verwacht, in mei.

Bedrijfsnieuws

Het handelsdispuut tussen de VS en de EU rond vliegtuigbouwers is opgelost in het kader van een bezoek van de Amerikaanse president Joe Biden aan Europa. Het aandeel Boeing steeg 1,3 procent. De Europese tegenhanger Airbus sloot met een klein winstje.

AstraZeneca heeft geen succes geboekt met een antistof die besmetting met het coronavirus zou moeten voorkomen, bleek na een Fase 3 studie. Het vaccin van AstraZeneca zou wel beschermen tegen de zeer besmettelijke deltavariant van het virus. Het aandeel bewoog nauwelijks.

Just Eat Takeaway heeft de overname van Grubhub afgerond. Er staan nu 211,6 miljoen aandelen Just Eat Takeaway uit. De Amerikaanse certificaten worden op Nasdaq verhandeld onder het symbool GRUB en stonden 1,4 procent lager.

Energie-aandelen deden het relatief goed, terwijl de olieprijs bleef stijgen.

De fabrikant van bedrijfssoftware Oracle kwam nabeurs met cijfers. Het aandeel zakte 1,2 procent in de reguliere handel en ging nabeurs verder omlaag, met nog eens 2,5 procent, ondanks een recordomzet en recordwinst in het afgelopen boekjaar.

S&P 500 index 4.246,59 (-0,20%)

Dow Jones index 34.2999,33 (-0,27%)

Nasdaq Composite 14.072,86 (-0,71%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden woensdag over de brede linie lager, maar de verliezen bleven beperkt.

Nikkei 225 29.319,82 (-0,4%)

Shanghai Composite 3.529,11 (-0,8%)

Hang Seng 28.573,35 (-0,2%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,2127. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,2128 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er ook 1,2128 op de borden.

USD/JPY Yen 11,05

EUR/USD Euro 1,2127

EUR/JPY Yen 133,46

MACRO-AGENDA:

04:00 Industriële productie - Mei (Chi)

04:00 Detailhandelsverkopen - Mei (Chi)

08:00 Inflatie - Mei (VK)

08:00 Producentenprijzen - Mei (VK)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Woningbouw en bouwvergunningen - Mei (VS)

14:30 Importprijzen - Mei (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

20:00 Federal Reserve - Rentebesluit (VS)

20:00 Federal Reserve - Dot plot en economische ramingen (VS)

20:30 Federal Reserve - Toelichting rentebesluit (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

13:00 Kroger - Cijfers eerste kwartaal (VS)