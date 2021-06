Olieprijs stijgt Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag verder gestegen door aanhoudend optimisme over toenemende vraag. De future voor een vat ruwe olie sloot dinsdag 1,7 procent hoger op 72,12 dollar per vat. De olieprijs is dit jaar daarmee al bijna 50 procent gestegen. De vraag naar olie zal vermoedelijk blijven groeien gedurende de zomer, nu de beperkingen vanwege het coronavirus in de Verenigde Staten en in grote delen van de wereld steeds minder worden. Staten aan de Amerikaanse oostkust zoals New York en Vermont, die tot nu toe voorzichtig bleven, kondigden deze week aan dat ze bijna alle resterende beperkingen opheffen, gezien de hoge vaccinatiegraad. Daarnaast zijn er twijfels bij oliehandelaren of de Verenigde Staten snel zullen aansluiten bij de nucleaire deal met Iran, in aanloop naar de presidentsverkiezingen in dat land later deze week. "Dat de olieprijs nog weinig tekenen van vertraging laat zien, betekent dat we ons zorgen moeten gaan maken over destructie van vraag, als de prijzen nog veel hoger gaan", zei Michael Hewson van CMC Markets. "Vooralsnog lijkt dat niet het geval, maar als we ruim over 80 dollar heen gaan kan dat beeld snel veranderen." De oliemarkt zal zich nu richten op de wekelijkse olievoorraden die woensdag worden gepubliceerd. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.