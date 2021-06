Wall Street op verlies

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stonden dinsdag op verlies, na tegenvallende cijfers over winkelverkopen, en in afwachting van het rentebesluit van de Fed op woensdag.

De S&P500-index daalde dinsdagavond 0,1 procent en technologie-index Nasdaq verloor 0,6 procent.

Beide aandelengraadmeters sloten maandag op hun hoogste stand ooit.

Beleggers verwachten dat aandelen dit jaar zullen blijven stijgen door het ruime monetaire beleid. Velen rekenen erop dat de hogere inflatie van tijdelijke aard zal zijn. Als er signalen komen dat de inflatie langduriger hoog is, of als de Federal Reserve hint op een minder ruim monetaire regime, kan het vertrouwen bij beleggers wel worden geschokt, volgens geldbeheerders.

"Beleggers lijken wat meer overtuigd dat de Fed doet wat ze zegt te gaan doen en niets verandert", zei Edward Smith van Rathbone Investment Management. "Dat zou goed moeten zijn voor de aandelenmarkten."

De rente op tienjarige Amerikaanse staatsleningen was ongewijzigd op 1,499 procent. Een daling van de rente vorige week, na een eerdere stijging, is een belangrijk teken dat beleggers geloven dat de hogere inflatie tijdelijk en niet structureel is.



Voordat de Fed woensdag zijn rentebesluit bekend maakt, konden beleggers dinsdag aan de slag met een aantal toonaangevende macrocijfers.

De detailhandelsverkopen in de VS daalden in mei harder dan vooraf gedacht, met 1,3 procent, waar een daling met 0,7 procent was voorspeld. Er werden met name minder goederen gekocht, wat mede het gevolg lijkt van verstoringen in de aanvoerketen.



Dat de inflatie oploopt in de VS, bleek uit de Amerikaanse producentenprijzen die in mei 0,8 procent stegen, waar vooraf een toename met 0,5 procent was voorzien. De Empire State Index, een indicator voor de staat New York, daalde voor de tweede maand op rij. De industriële productie groeide 0,8 procent, wat meer was dan verwacht, in mei.

De euro/dollar stond op 1,2126. Een vat WTI-olie werd 1 procent duurder op 71,93 dollar.

Bedrijfsnieuws

Het handelsdispuut tussen de VS en de EU rond vliegtuigbouwers is opgelost in het kader van een bezoek van de Amerikaanse president Joe Biden aan Europa. Het aandeel Boeing steeg 1,3 procent. De Europese tegenhanger Airbus sloot met een klein winstje.

AstraZeneca heeft geen succes geboekt met een antistof die besmetting met het coronavirus zou moeten voorkomen, bleek na een Fase 3 studie. Het vaccin van AstraZeneca zou wel beschermen tegen de zeer besmettelijke deltavariant van het virus. Het aandeel bewoog nauwelijks.

Just Eat Takeaway heeft de overname van Grubhub afgerond. Er staan nu 211,6 miljoen aandelen Just Eat Takeaway uit. De Amerikaanse certificaten worden op Nasdaq verhandeld onder het symbool GRUB en stonden 1,4 procent lager.

Oracle komt nabeurs met cijfers. Het aandeel zakte 1 procent.