Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden dinsdag hoger in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve dat woensdagavond naar buiten komt.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dinsdag rond het middaguur een winst van 0,4 procent op 460,10 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,7 procent naar 15.782,60 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 0,6 procent met een stand van 6.652,85 punten. De Britse FTSE won dinsdag 0,5 procent naar 7.180,59 punten.

"Er lijkt een rotsvast vertrouwen bij beleggers te heersen dat de Fed in de beleidsvergadering van deze maand nog niet zal spreken over mogelijke 'tapering' en de geldkraan in de VS nog geruime tijd open zal houden", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

In de Verenigde Staten komen vanmiddag de detailhandelsverkopen over mei, de Empire State-index over juni, de producentenprijzen over mei, de bedrijfsvoorraden over april en het vertrouwen in de huizenbouwsector in juni.

Voor de detailhandelsverkopen wordt een daling op maandbasis verwacht van 0,6 procent, voor de productie juist een stijging van 0,6 procent op maandbasis.

De president van de Verenigde Staten Joe Biden gaat vandaag in gesprek met de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen en de voorzitter van de Europese Raad Charles Michel.

Olie noteerde dinsdag hoger. Een juli-future West Texas Intermediate noteerde 0,3 procent in het groen op 71,09 dollar, terwijl voor een augustus-future Brent 73,09 dollar werd betaald, een stijging van eveneens 0,3 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,2126. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,2133 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,2121 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Deutsche Lufthansa overweegt een kapitaalverhoging om in te kunnen spelen op een herstel in de luchtvaartsector. Dit maakte de Duitse luchtvaarder maandagavond laat bekend met de presentatie van de doelen voor 2024. De koers van het aandeel noteerde een verlies van 0,9 procent .

H&M heeft in het tweede kwartaal van het lopende gebroken boekjaar de omzet flink zien herstellen en zag de opwaartste trend begin juni doorzetten. Tussen 1 en 13 juni steeg de omzet van H&M met 35 procent op jaarbasis, in lokale valuta gerekend. Indien vergeleken met dezelfde periode in 2019, toen er nog een corona was, was er sprake van een plus van 2 procent. De koers van het aandeel noteerde 1,9 procent lager.

In Frankfurt steeg de koers van het aandeel Siemens met 1,9 procent. In Parijs werd de reeks stijgers aangevoerd door de koers van het aandeel Air Liquide dat 2,4 procent won. Het aandeel Arcelor Mittal daalde met 2,3 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag vermoedelijk een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,2 procent in het groen.

De toonaangevende S&P 500 index sloot maandag 0,2 procent hoger op 4.255,15 punten, de Nasdaq steeg 0,7 procent tot 14.174,14 punten. en de Dow Jones-index daalde met 0,3 procent tot 34.393,75 punten.