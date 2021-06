Valuta: euro en dollar wachten op Fed

(ABM FN-Dow Jones) De euro is in afwachting van de huidige monetaire visie van de Federal Reserve, die woensdagavond met een rentebesluit naar buiten komt en nieuwe inflatieverwachtingen en de zogeheten dot plot publiceert.

"In aanloop daarnaar is de markt nu nog niet zo nerveus, maar woensdag verwachten wij wel een sterkere dollar", aldus valutahandelaar Stéphan van der Meer valutabroker Ebury dinsdag tegen ABM Financial News. "Bij de vorige dot plot waren er twee stemgerechtigde Fed-bestuurders die vóór een renteverhoging voor 2024 waren en wij denken dat dit aantal niet kleiner is geworden. Dat zal de dollar ondersteunen, zo is onze verwachting", aldus de valutahandelaar van Ebury dinsdag.

Van der Meer sluit in deze dynamiek niet uit dat de de euro van woensdag op donderdag onder de 1,21 dollar zakt.

Van der Meer ziet vanmiddag bij de macro-economische data uit de Verenigde Staten in de detailhandelsverkopen over mei een eerste blikvanger, gevolgd door de industriële productie over dezelfde maand. Voor de detailhandelsverkopen wordt een daling op maandbasis verwacht van 0,6 procent, voor de productie juist een stijging van 0,6 procent op maandbasis.



De handelaar stond dinsdag ook stil bij de koers van het Britse pond, die weer even onder druk is komen te staan, "nu de Britten besloten de versoepelingen van de coronamaatregelen uit te stellen. Morgen volgen wel de nodige macro-economische data uit het Verenigd Koninkrijk en wij denken dat die aanleiding kunnen zijn voor een herstel van koers van het Britse pond".

De president van de Verenigde Staten Joe Biden gaat vandaag in gesprek met de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen en de voorzitter van de Europese Raad Charles Michel.

De euro noteerde dinsdag 0,1 procent hoger op 1,2131 dollar. De Europese munt noteerde 0,3 procent hoger op 0,8611 Britse pond. Het Britse pond daalde dinsdag 0,2 procent en noteerde op 1,4089 dollar. De dollar noteerde 0,1 procent hoger op 6,4024 Chinese yuan. De dollar noteerde vandaag vlak op 110,1055 yen.