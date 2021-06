Beursupdate: AEX licht hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste dinsdagochtend licht hoger. Rond de klok van 11:00 uur won de AEX 0,3 procent op 732,11 punten.

"Beleggers zijn in afwachting van de Fed", aldus analisten van SEB. Ook marktanalist Michael Hewson van CMC Markets trekt deze conclusie. "Beleggers kiezen in de tussentijd voor de weg van de minste weerstand. Er worden twee stappen vooruit gezet, om er volgens weer een terug te doen, zoals in de afgelopen week vaker gebeurde", aldus Hewson.

"Er lijkt een rotsvast vertrouwen bij beleggers dat de Fed in de beleidsvergadering van deze maand nog niet zal spreken over mogelijke ‘tapering’ en de geldkraan in de VS nog geruime tijd open zal houden", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. Vandaag en morgen vindt de beleidsvergadering plaats, hetgeen woensdag ook leidt tot een rentebesluit. Er worden geen wijzigingen verwacht.

Wiersma is er "iets minder zeker van" dat de geldkraan nog lang open blijft. "We achten de kans groot dat naarmate de Amerikaanse economie meer tekens van oververhitting laat zien, de druk op de Fed verder toeneemt om iets minder gas te geven", aldus Wiersma. "Ook de Fed-bestuurders zullen zich, naarmate de Amerikaanse economie verder opengaat, meer zorgen gaan maken over de vorming van zeepbellen op sommige deelmarkten in de financiële wereld."

Het muntpaar euro/dollar koerste dinsdagochtend rond een niveau van 1,2121. De olieprijzen stegen licht.

Beleggers krijgen vandaag in aanloop naar het rentebesluit van de Fed inzicht in de staat van de Amerikaanse economie, met de vrijgave van onder meer de detailhandelsverkopen in mei, de industriële productie in mei en de Empire State index in juni.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen won Just Eat Takeaway.com bijna 2 procent na afronding van de overname van het Amerikaanse Grubhub. ASMI steeg bijna een procent en NN Group 1,4 procent. ArcelorMittal leverde juist 2,6 procent in.

In de AMX won JDE Peet's 0,7 procent maar bleven de winsten verder bescheiden. Boskalis verloor 0,8 procent na een adviesverlaging én een koersdoelverhoging door KBC Securities. AMG daalde met 1,6 procent en Fugro was hekkensluiter met een verlies van bijna 2 procent.

In de AScX won CM.com 3 procent. Brunel en Vastned verloren gemiddeld een procent.