Omzet H&M veert op Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) H&M heeft in het tweede kwartaal van het lopende gebroken boekjaar de omzet flink zien herstellen. Dat maakte de Zweedse kledingketen dinsdagochtend bekend. De omzet van H&M steeg tussen 1 maart en 31 mei met 75 procent op jaarbasis, gerekend in lokale valuta, naar circa 4,6 miljard euro. In Zweedse kronen gerekend bleef de omzetstijging steken op 62 procent. Ondanks het imposante omzetherstel werd de winkelketen in het afgelopen kwartaal nog steeds geraakt door de pandemie. Aan het begin van het tweede kwartaal waren nog ongeveer 1.300 winkels tijdelijk gesloten. Winkels die wel open waren, werden gehinderd door beperkingen op het gebied van onder meer de openingstijden, het aantal klanten dat tegelijkertijd binnen mocht komen en de te benutten winkelruimte. In enkele van de belangrijkste markten, zoals Frankrijk en Duitsland, waren de winkels zelfs het grootste deel van het afgelopen kwartaal gesloten. Aan het einde van het kwartaal kenden de winkels van de H&M-groep nog steeds beperkingen, wat resulteerde in lagere bezoekersaantallen en een tijdelijke sluiting van ongeveer 140 winkels wereldwijd. Wel benadrukte H&M de positieve trend in online-verkopen, die zich ook voortzet nu de winkels weer geopend zijn. Tussen 1 en 13 juni steeg de omzet van H&M met 35 procent in lokale valuta. Indien vergeleken met dezelfde periode in 2019, toen er nog een corona was, was er sprake van een plus van 2 procent ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.