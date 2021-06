AEX wacht vermoedelijk hogere opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag naar verwachting in het groen van start. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van een half procent. Op Wall Street sloten hoofdgraadmeter S&P 500 en techbeurs Nasdaq maandagavond op de hoogste stand ooit.

Ook de AEX zette maandag een recordstand neer met een bescheiden winst van 0,2 procent op 730,10 punten.

Verruimende centrale banken die inflatiezorgen weten te neutraliseren zijn momenteel de aanjager voor de internationale aandelenmarkten.

Afgelopen week benadrukte de Europese Centrale Bank dat de stijgende inflatie te wijten is aan tijdelijke factoren. De ECB hield de rente rond het nulpunt en het obligatie-inkoopprogramma bleef gehandhaafd.

Woensdag zijn alle ogen gericht op het rentebesluit van de Federal Reserve. “Dan horen we van voorzitter Jerome Powell waarom de Fed het gaspedaal vol ingedrukt houdt. Want dat is waar we van uitgaan", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

De aandelenbeurzen stijgen al weken dankzij betere economische vooruitzichten in veel landen, met name dankzij de toenemende vaccinatiegraad tegen het coronavirus, terwijl centrale banken de economie blijven ondersteunen.

De obligatiemarkten anticiperen er ondertussen op dat de hoge inflatie door de zware vergelijkingsbasis inderdaad een tijdelijk fenomeen zal blijken te zijn. Het rendement op Amerikaanse staatsobligaties met een looptijd van 10 jaar staat onder druk en noteert nu op 1,48 procent. Eind maart stond er nog een vergoeding van 1,75 procent op de borden.

Op Wall Street vloeide het geld maandagavond als vanouds weer richting groeiaandelen, waardoor de Nasdaq-index voor de zesde handelssessie in zeven dagen aantrok en op een all time high sloot. Aandelen die in de afgelopen tijd hebben geprofiteerd van een heropening van de wereldeconomie stonden juist onder druk, met verliezen voor cruisemaatschappijen, fabrikanten en winkelketens.

De meer traditioneel samengestelde Dow Jones index gaf maandag 0,3 procent prijs.

Olie en Azië

Op een settlement van 70,88 dollar werd een vat West Texas Intermediate maandagavond fractioneel goedkoper. Eerder op de dag stegen de olieprijzen nog met ruim een procent, tot het hoogste niveau in 32 maanden. De olieprijzen zijn gevoelig voor de aantrekkende vraag die het gevolg is van de heropening van economieën.

In Azië veerde de beurs in Sydney vanochtend met 1 procent op nadat uit de notulen van het laatste rentebesluit van de Reserve Bank of Australia naar voren kwam dat de leden het nog ‘prematuur’ vinden om het lopende obligatie-aankoopprogramma af te bouwen. Ook Tokio won 1 procent, terwijl de Chinese beurzen, die maandag nog de deuren gesloten hielden, terrein prijs geven.

Beleggers krijgen vandaag in aanloop naar het rentebesluit van de Fed inzicht in de staat van de Amerikaanse economie, met de vrijgave van onder meer de detailhandelsverkopen in mei, de industriële productie in mei en de Empire State index in juni.

Bedrijfsnieuws

Er was vanochtend nog geen relevant nieuws over Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index sloot maandag 0,2 procent hoger op 4.255,15 punten en de Dow Jones-index daalde met 0,3 procent tot 34.393,75 punten. Techbeurs Nasdaq klom 0,7 procent tot 14.174,14 punten.